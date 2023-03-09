Как хитрые автовладельцы делают крутую шумоизоляцию колес

Гул от колес автовладельцы, как правило, «лечат», пытаясь превратить салон своего транспортного средства в «капсулу тишины». Процесс подразумевает демонтаж интерьера, оклеивание внутренних поверхностей кузова звукопоглощающим материалом, а затем возвращение салона в состояние «как было». Не дешевый и не быстрый процесс. Однако в какой-то момент кому-то пришла в голову почти гениальная мысль: а что если заняться подавлением шума в самом колесе? Так появилась технология шумоизоляции покрышек.

Сводится она к следующему. На внутреннюю сторону шины клеится слой звукопоглощающего материала. Чтобы гасил шумы и вибрации, возникающие как при касании протектора шины с дорожным полотном, так и вызванные деформациями самой резины. Поначалу «шумка колес» была, по сути, уделом единичных энтузиастов, выкладывавших результаты своего технического творчества на суд интернет-аудитории.

В качестве звукопоглощающего материала ими обычно применялся банальный строительный поролон. Клеили его к покрышке любым более-менее стойким к постоянным деформациям клеем. Удивительно, что в большинстве случаев после такой модернизации колесо вполне нормально балансировалось. И уровень шума от него действительно заметно падал.