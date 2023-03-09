Как хитрые автовладельцы делают крутую шумоизоляцию колес

Гул от колес автовладельцы, как правило, «лечат», пытаясь превратить салон своего транспортного средства в «капсулу тишины». Процесс подразумевает демонтаж интерьера, оклеивание внутренних поверхностей кузова звукопоглощающим материалом, а затем возвращение салона в состояние «как было». Не дешевый и не быстрый процесс. Однако в какой-то момент кому-то пришла в голову почти гениальная мысль: а что если заняться подавлением шума в самом колесе? Так появилась технология шумоизоляции покрышек.
Сводится она к следующему. На внутреннюю сторону шины клеится слой звукопоглощающего материала. Чтобы гасил шумы и вибрации, возникающие как при касании протектора шины с дорожным полотном, так и вызванные деформациями самой резины. Поначалу «шумка колес» была, по сути, уделом единичных энтузиастов, выкладывавших результаты своего технического творчества на суд интернет-аудитории.
В качестве звукопоглощающего материала ими обычно применялся банальный строительный поролон. Клеили его к покрышке любым более-менее стойким к постоянным деформациям клеем. Удивительно, что в большинстве случаев после такой модернизации колесо вполне нормально балансировалось. И уровень шума от него действительно заметно падал.
Однако через некоторое время приходилось внепланово посещать шиномонтаж — когда поролон постепенно отклеивался, менял баланс колеса и появлялись биения. К текущему момент «шумоизоляция колес» превратилась во вполне респектабельную услугу, предлагаемую шиномонтажными мастерскими.
Они применяют специальные самоклеющиеся полосы звукоизолирующего материала и обещают, что после процедуры уровень «колесного» шума снизится в 1,5—2 раза. А вес шины при этом увеличится всего на 100 граммов, не влияя на балансировку колеса. Борцы с покрышечным шумом чаще всего даже дают пятилетнюю гарантию на свою работу: считается что за это время само колесо уже потребует замены.
«После монтажа деталей на шину также появится ощущение более мягкого (премиального) взаимодействия колес с дорожным покрытием», — гласит типичное рекламное объявление подобной услуги. В Москве она обойдется примерно в 1000 рублей за обклейку одного колеса. В региональных населенных пунктах — раза в два дешевле.
Отзывы реальных пользователей говорят о том, что какого-то премиального взаимодействия «шумоизолированной» резины с дорогой ощутить не удается, однако звуков из колесных арок действительно становится заметно меньше. Так что — почему бы и не воспользоваться «шумкой для покрышек»? Особенно если посторонние звуки в машине — твое больное место.