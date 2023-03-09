Почему весной вдруг неожиданно начинают скрипеть тормозные колодки

Не нужно быть гуру автомобильного инжиниринга, чтобы понимать: помимо износа, причиной скрипа тормозных колодок часто является влага, сдобренная грязью, пылью и дорожными реагентами. Впрочем, не в пользу работы тормозной системы играют и другие факторы. Например, небольшой камушек, попавший между колодкой и тормозным диском. Но не стоит тут же лететь в ближайший автосервис, чтобы искоренить возникшую «болячку». Попробуйте несколько раз ударить по педали тормоза — в большинстве случаев это помогает. Инородный предмет вырвется на свободу, перестав раздражать озадаченного водителя.

А вот если проблема не в нем, то ситуация выглядит гораздо хуже. Как известно, зимой на тормозных дисках, а вместе с ними и колодках образуется ржавчина, которая также может вызывать какофонию звуков, напоминающих писк или пресловутый скрип. Опять же, систематически понажимайте на педаль тормоза, что в процессе механических нагрузок может помочь нивелировать проблему. Колодка и диск притрутся, «сожрав» очередной слой появившегося рыжего налета.