Почему весной вдруг неожиданно начинают скрипеть тормозные колодки

Не нужно быть гуру автомобильного инжиниринга, чтобы понимать: помимо износа, причиной скрипа тормозных колодок часто является влага, сдобренная грязью, пылью и дорожными реагентами. Впрочем, не в пользу работы тормозной системы играют и другие факторы. Например, небольшой камушек, попавший между колодкой и тормозным диском. Но не стоит тут же лететь в ближайший автосервис, чтобы искоренить возникшую «болячку». Попробуйте несколько раз ударить по педали тормоза — в большинстве случаев это помогает. Инородный предмет вырвется на свободу, перестав раздражать озадаченного водителя.
А вот если проблема не в нем, то ситуация выглядит гораздо хуже. Как известно, зимой на тормозных дисках, а вместе с ними и колодках образуется ржавчина, которая также может вызывать какофонию звуков, напоминающих писк или пресловутый скрип. Опять же, систематически понажимайте на педаль тормоза, что в процессе механических нагрузок может помочь нивелировать проблему. Колодка и диск притрутся, «сожрав» очередной слой появившегося рыжего налета.
А вот, если ржавчина возникла внутри тормозных суппортов, то есть риск заклинивания колеса. Скажем больше: подобный недуг может сыграть злую шутку на проезжей части, вызвав отклонение от траектории вплоть до полного разворота автомобиля. Чем это грозит, полагаем, рассказывать не нужно. Правда, подобные «катаклизмы» в большинстве своем случаются по причине длительной стоянки машины в условиях осадков и отрицательных температур.
Едем дальше. Точнее, скрипим. Часто этот самый злокозненный скрип появляется после проезда по глубокой луже, когда раскаленные от трения диски получают резкое охлаждение, мгновенно отзываясь неприятными звуками в ходе торможения. Нередко писк колодок в дальнейшем не прекращается. Сушкой болезнь лечится не всегда, а потому — хочешь, не хочешь — придется ехать на замену, причем даже не самих колодок, а фактически деформированного от перепада температур тормозного диска.