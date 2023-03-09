Почему весной вдруг неожиданно начинают скрипеть тормозные колодки

Фото: www.yourmechanic.com
Скрип тормозов — явление не только раздражительное, но и весьма губительное. Причем нередко колодки начинают издавать неприятный звук с появлением первых лучиков весеннего солнца. Что делать, дабы избежать подобного эффекта и чем он, собственно, грозит?
Лика Затворная

Не нужно быть гуру автомобильного инжиниринга, чтобы понимать: помимо износа, причиной скрипа тормозных колодок часто является влага, сдобренная грязью, пылью и дорожными реагентами. Впрочем, не в пользу работы тормозной системы играют и другие факторы. Например, небольшой камушек, попавший между колодкой и тормозным диском. Но не стоит тут же лететь в ближайший автосервис, чтобы искоренить возникшую «болячку». Попробуйте несколько раз ударить по педали тормоза — в большинстве случаев это помогает. Инородный предмет вырвется на свободу, перестав раздражать озадаченного водителя.

А вот если проблема не в нем, то ситуация выглядит гораздо хуже. Как известно, зимой на тормозных дисках, а вместе с ними и колодках образуется ржавчина, которая также может вызывать какофонию звуков, напоминающих писк или пресловутый скрип. Опять же, систематически понажимайте на педаль тормоза, что в процессе механических нагрузок может помочь нивелировать проблему. Колодка и диск притрутся, «сожрав» очередной слой появившегося рыжего налета.

Фото: АвтоВзгляд

А вот, если ржавчина возникла внутри тормозных суппортов, то есть риск заклинивания колеса. Скажем больше: подобный недуг может сыграть злую шутку на проезжей части, вызвав отклонение от траектории вплоть до полного разворота автомобиля. Чем это грозит, полагаем, рассказывать не нужно. Правда, подобные «катаклизмы» в большинстве своем случаются по причине длительной стоянки машины в условиях осадков и отрицательных температур.

Едем дальше. Точнее, скрипим. Часто этот самый злокозненный скрип появляется после проезда по глубокой луже, когда раскаленные от трения диски получают резкое охлаждение, мгновенно отзываясь неприятными звуками в ходе торможения. Нередко писк колодок в дальнейшем не прекращается. Сушкой болезнь лечится не всегда, а потому — хочешь, не хочешь — придется ехать на замену, причем даже не самих колодок, а фактически деформированного от перепада температур тормозного диска.

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10 марта 2023
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