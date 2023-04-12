Почему ремни безопасности провисают и перестают автоматически скатываться

Хотя бы пару раз в год машину моют все автовладельцы. Даже самые отчаянные и ленивые грязнули раз в сезон отмывают залежи грязи на кузове и прибираются в салоне. Чистят сиденья, пластик и даже стекла, когда последние полностью теряют прозрачность от килограммов грязи.

А с ремнями безопасности, которые мы трогаем каждый раз, когда садимся в машину, что не так? Почему их никогда не чистят и не моют? Они не пачкаются? Еще как! Более того, когда ремень перестает сгибаться от мегатонн грязи, впитанных за годы эксплуатации, катушка не справляется и многострадальный отрез защитной ткани обвисает. Вот и весь секрет.

Дело за малым: очистить его. Некоторые мойки такую услугу предлагают: пробивают водой под давлением, пеной и щеткой приводят ремень в порядок. Однако ту же операцию можно сделать и в гараже, и во дворе, и на даче. Для успеха нужно иметь в арсенале моющее средство, способное бороться с жиром (читай — любое моющее средство для посуды) и парогенератор.