Почему ремни безопасности провисают и перестают автоматически скатываться

Хотя бы пару раз в год машину моют все автовладельцы. Даже самые отчаянные и ленивые грязнули раз в сезон отмывают залежи грязи на кузове и прибираются в салоне. Чистят сиденья, пластик и даже стекла, когда последние полностью теряют прозрачность от килограммов грязи.
А с ремнями безопасности, которые мы трогаем каждый раз, когда садимся в машину, что не так? Почему их никогда не чистят и не моют? Они не пачкаются? Еще как! Более того, когда ремень перестает сгибаться от мегатонн грязи, впитанных за годы эксплуатации, катушка не справляется и многострадальный отрез защитной ткани обвисает. Вот и весь секрет.
Дело за малым: очистить его. Некоторые мойки такую услугу предлагают: пробивают водой под давлением, пеной и щеткой приводят ремень в порядок. Однако ту же операцию можно сделать и в гараже, и во дворе, и на даче. Для успеха нужно иметь в арсенале моющее средство, способное бороться с жиром (читай — любое моющее средство для посуды) и парогенератор.
Без последнего нужного эффекта не достичь. Отчего-то считается, что парогенератор — дорогое устройство из богатого дома, которое можно увидеть только в американских сериалах. Однако на практике такие «гаджеты» у многих уже есть, а все остальные могут запросто арендовать его за 500 рублей в сутки. Стоит оно того? Конечно, да!
Итак, процедура реставрации и регенерации ремня безопасности проста, как гвоздь: вытягиваем ремень на всю длину, фиксируем подручными средствами и начинаем уборку. Первым делом разводим моющее средство в ведре с водой и наносим на главного героя. Для усиления эффекта и ускорения процесса можно потереть щеткой или губкой — что первое попадется под руку. Потом тщательно промываем и переходим к паровым процедурам: проходим прибором каждый сантиметр, не торопясь, пробивая поры и швы ремня. Дело это не очень быстрое, да торопливость в этом вопросе и не нужна — делаем ведь для себя.
Как показывает практика, за два часа можно целиком и полностью обработать все ремни, а так же успеть насладиться полным восстановлением их работы. Бонус — ездить можно хоть в белой рубашке: пятен и разводов не будет. Главное — как следует просушить. Благо на улице наконец-то потеплело, так что эту незамысловатую процедуру можно целиком и полностью отдать на откуп природе и физике. Вода просто испарится.