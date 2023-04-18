Новый страх: как владельцы иномарок из-за рассеяности «попадают» на круглую сумму

Одной и самых яростных санкционных рестрикций, наложенных на Россию и ее граждан, стало массовое отключение российских дилеров — не только автомобильных, кстати — от общемировой системы программного обеспечения. Великое множество различных сервисных центров использовали оригинальное ПО — честные все, да и закон строго следил за «пиратами» — с серверами далеко за пределами границ нашей страны.

Стоило каналы дезактивировать, как ремонтники стали безоружными. Один из самых ярких примеров — Mercedes-Benz, чьи СТО подключались к немецким серверам, дабы получить доступ к необходимому для ремонта софту. В один день этот самый доступ перекрыли. Прошить блоки, заменить деталь (ту же подушку безопасности надо прописывать) или просто сделать ключ стало невозможно.

Да, потеря или поломка сверхсовременного «пропуска» в автомобиль отныне может обойтись в десятки тысяч рублей: в начале были сложности с самими «болванками», которые нужно было еще отыскать, заказать и подождать, а следом появились проблемы с ПО. Дилеры подняли руки вверх, а умельцы нашли «альтернативные средства» — те самые, что иногда превращают машины в недвижимость.