Новый страх: как владельцы иномарок из-за рассеяности «попадают» на круглую сумму

Одной и самых яростных санкционных рестрикций, наложенных на Россию и ее граждан, стало массовое отключение российских дилеров — не только автомобильных, кстати — от общемировой системы программного обеспечения. Великое множество различных сервисных центров использовали оригинальное ПО — честные все, да и закон строго следил за «пиратами» — с серверами далеко за пределами границ нашей страны.
Стоило каналы дезактивировать, как ремонтники стали безоружными. Один из самых ярких примеров — Mercedes-Benz, чьи СТО подключались к немецким серверам, дабы получить доступ к необходимому для ремонта софту. В один день этот самый доступ перекрыли. Прошить блоки, заменить деталь (ту же подушку безопасности надо прописывать) или просто сделать ключ стало невозможно.
Да, потеря или поломка сверхсовременного «пропуска» в автомобиль отныне может обойтись в десятки тысяч рублей: в начале были сложности с самими «болванками», которые нужно было еще отыскать, заказать и подождать, а следом появились проблемы с ПО. Дилеры подняли руки вверх, а умельцы нашли «альтернативные средства» — те самые, что иногда превращают машины в недвижимость.
Скажем, у Land Rover достаточно сложный путь привязывания нового ключа, который подразумевает удаление последнего имеющегося из блока строго в определенный момент. И если за дело берется дилетант, не знающий тонкостей или работающий с «кривыми» программами, то может возникнуть ситуация, когда машина перестает реагировать вообще на все ключи — старые, новые, оригинальные, «левые».
Конечно, наречие «невозможно» имеет к российским «кулибиным» и «левшам» весьма отдаленное отношение, потому что, как правило, для нас чем сложнее, тем интереснее. Однако сам факт полного переноса подобных процедур из официальных сервисов в малые СТО и «частные руки» тут же взвинтил на них цену. Спрос есть — грех упускать такой шанс.
Заготовки привезли из Китая — качество ниже, срок службы короче, зато они есть в наличии. А прописывать начали через взломанные или пиратские программы. Да еще и через VPN, что подливает маслица в огонь: если в ходе работ бесплатный доступ «отвалится», станет действительно жарко.
Некоторым везет с исполнителями, некоторым нет. Но факт остается фактом: создание нового ключа взамен утерянного отныне стоит дорого. Особенно, если речь идет про систему бесключевого доступа или знаменитую мерседесовскую «рыбку». С «японцами» и «корейцами» дела обстоят чуть лучше, с «европейцами» и «американцами» — беда. Так что бережем ключи как зеницу ока — иначе придется щедро заплатить и крепко переволноваться.