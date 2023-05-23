Зачем опытные водители хранят в гараже старый футбольный мяч

Квартиры у всех нас маленькие, кладовки — удел новостроек, а вещей — полный дом. Куда их девать? Правильно, в гараж — вдруг понадобятся. Именно так помещение для автомобиля превращается в склад нужного, не очень нужного и совсем ненужного барахла, которое тонким слоем размазывается по полкам и шкафам, занимая все больше и больше места.
В трех случаях из четырех машина в гараж просто уже не влезает. Там «хорошее»: старая одежда, которая «еще послужит», постельное белье «используешь на тряпки», ковры и мебель «на дачу потом отвезем, когда дом построим», детские игрушки «вот будут у тебя дети, пригодятся» и многое-многое другое. У «прошаренных» автовладельцев зачастую можно найти на стеллажах и футбольный мяч. Но нет, не для того, чтобы гонять его по полю. На то есть другие причины.
Мяч — тот самый случай, когда давно неприменяемую по прямому назначению вещь действительно стоит придержать в гараже. Ибо он, круглый, позволяет бесплатно и быстро нивелировать те самые «следы эксплуатации», которые в большом количестве появляются на любом автомобиле, «проживающем» в городе. Главное — никаких особенных навыков да инструментов не требуется. Только мячик и автомобильный насос с насадкой-иглой. Ибо мяч мы будем сдувать, накачивать и после снова спускать. Но обо всем по порядку.
Футбольный «снаряд» пригодится, если на кузове «образовалась» вмятина. Сама по себе она там, конечно, не случается, но дети на самокатах и велосипедах, «аккуратные» соседи и магазинные тележки регулярно «украшают» машину такими отметинами. Обычно это мелкое, но заметное повреждение, из-за которого не стоит раздувать ссору, однако и ездить с таким «орденом» тоже не хочется. Надо бы подремонтировать, притом желательно без финансовых вливаний. И сделать это как раз можно с помощью мяча.
Каждый навесной элемент кузова — двери, крылья, капот, багажник — являются сложной конструкцией, состоящей из «шкурки», декоративного внешнего элемента и несущей конструкции или рамы. Рамки, вернее. Если на «шкуре» образовалась вмятина, то ее можно исправить. Умельцы делают это специальными крючками и присосками, именуя PDR-ремонтом, а в гараже и самостоятельно можно сделать обычным мячом.
Для этого потребуется лишь снять внутреннюю пластиковую отделку — например, дверную карту — просунуть «колобка» в сдутом состоянии непосредственно под поврежденное место и устроить с упором на рамку. Далее — медленно, не торопясь, накачиваем его, наблюдая за процессом с двух сторон. Если нужно, подправляем положение. Как только металл «вспомнит» свое заводское состояние — останавливаемся. Для красоты останется только отполировать.
На прощание — совет: не спешите вытаскивать иглу насоса из мяча, старайтесь, чтобы она не выскользнула. Так проще и работать, и мяч потом извлекать.