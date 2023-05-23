Зачем опытные водители хранят в гараже старый футбольный мяч

Квартиры у всех нас маленькие, кладовки — удел новостроек, а вещей — полный дом. Куда их девать? Правильно, в гараж — вдруг понадобятся. Именно так помещение для автомобиля превращается в склад нужного, не очень нужного и совсем ненужного барахла, которое тонким слоем размазывается по полкам и шкафам, занимая все больше и больше места.

В трех случаях из четырех машина в гараж просто уже не влезает. Там «хорошее»: старая одежда, которая «еще послужит», постельное белье «используешь на тряпки», ковры и мебель «на дачу потом отвезем, когда дом построим», детские игрушки «вот будут у тебя дети, пригодятся» и многое-многое другое. У «прошаренных» автовладельцев зачастую можно найти на стеллажах и футбольный мяч. Но нет, не для того, чтобы гонять его по полю. На то есть другие причины.

Мяч — тот самый случай, когда давно неприменяемую по прямому назначению вещь действительно стоит придержать в гараже. Ибо он, круглый, позволяет бесплатно и быстро нивелировать те самые «следы эксплуатации», которые в большом количестве появляются на любом автомобиле, «проживающем» в городе. Главное — никаких особенных навыков да инструментов не требуется. Только мячик и автомобильный насос с насадкой-иглой. Ибо мяч мы будем сдувать, накачивать и после снова спускать. Но обо всем по порядку.