Почему после мойки самообслуживания на кузове остается песок

Для начала напомним, что песок — довольно агрессивный абразив. При протирке он царапает лак. Да так, что со временем на кузове появляется характерная «паутина». Приходится полировать машину, выкладывая за услугу немалые деньги. То есть выгода от дешевого «мойдодыра» сводится к нулю. Давайте разбираться, почему «самомой» не удаляет все загрязнения.

Мойка высокого давления с шампунем позволяет практически идеально очистить кузов. Но довольно много нечистот скапливается в нижней части автомобиля — на порогах, колесных арках и бамперах. Обычно автовладельцы их вымывают плохо. Только мочат. Плюс на кузове накапливается статическое электричество. Когда вдруг чувствуете небольшое покалывание, взявшись за дверную ручку, это как раз оно. Благодаря такому эффекту к кузову будто магнитом притягивается мелкая пыль. Вот это все и растирают тряпками. Результат — царапины на крыльях и капоте. Иногда — довольно глубокие.