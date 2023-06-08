Почему после мойки самообслуживания на кузове остается песок

Для начала напомним, что песок — довольно агрессивный абразив. При протирке он царапает лак. Да так, что со временем на кузове появляется характерная «паутина». Приходится полировать машину, выкладывая за услугу немалые деньги. То есть выгода от дешевого «мойдодыра» сводится к нулю. Давайте разбираться, почему «самомой» не удаляет все загрязнения.
Мойка высокого давления с шампунем позволяет практически идеально очистить кузов. Но довольно много нечистот скапливается в нижней части автомобиля — на порогах, колесных арках и бамперах. Обычно автовладельцы их вымывают плохо. Только мочат. Плюс на кузове накапливается статическое электричество. Когда вдруг чувствуете небольшое покалывание, взявшись за дверную ручку, это как раз оно. Благодаря такому эффекту к кузову будто магнитом притягивается мелкая пыль. Вот это все и растирают тряпками. Результат — царапины на крыльях и капоте. Иногда — довольно глубокие.
Внимательный читатель возразит. И что тут такого? Мойте тщательнее и будет вам счастье. Не торопитесь. Здесь важную роль играют шампуни. Они бывают высокощелочные и низкощелочные. Первые эффективно удаляют рыхлые загрязнения. Вторые — статические «бяки», то есть уже упомянутую мелкую пыль.
Такой двойной удар по грязи применяют при двухфазной чистке на премиальных мойках. Сперва кузов освобождают от основных загрязнений с применением высокощелочного состава. Затем наносят низкощелочной, пена от которого растирается крупноячеистой губкой. В итоге покрытие сверкает, как новое.
Понятное дело, на «самомойке» подобного выбора нет. Шампунь заливают самый дешевый, да еще и разбавляют водой. Вот и результат. Что же делать? Для начала нужно включить мощную струю воды из «пистолета», нанести шампунь, смыть его водой и повторить процедуру два, а то и три раза. Такая «многоуровневая» чистка хоть как-то поможет не «нахватать» царапин. Но и дороже обойдется…