Почему быстро истирается и приходит в негодность руль автомобиля

Удивительно, но факт: автовладелец обозревает внешний вид своей машины куда реже, чем внутреннее убранство. А какая его часть находится прямо под носом и постоянно лезет в глаза? Конечно, руль. У новой машины он чистый и красивый, приятно в руки взять, у подержанной — потертый, где-то блестящий, видно, что побывал в работе. А у некоторых — так и вовсе затерт до дыр. Кивая головой, «знатоки» скажут: к миллиону километров пробег. И крепко ошибутся. На одном и том же пробеге при схожих условиях эксплуатации «баранка» у разных водителей может кардинально отличаться.

Считается, что кольца на пальцах царапают руль. Доля истины в этом есть, но лишь доля: металл, вне всяких сомнений, оставляет следы, как бы аккуратно владелец или владелица не держалась за «баранку», но это будут скорее царапины, а не огромные затертые круги, вызывающие интерес к показаниям одометра.

Так же имеет место быть и простая грязь: руль надо мыть, притом столь же часто, как и кузов. Его много часов в день трогают руками, оставляя пот и грязь, которые в свою очередь пагубно сказываются и на кожу, и на замшу, и на пластик. И даже на полиуретан. Все, до чего дотягиваются человеческие руки, имеет свойство ветшать.