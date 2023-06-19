Почему быстро истирается и приходит в негодность руль автомобиля

Удивительно, но факт: автовладелец обозревает внешний вид своей машины куда реже, чем внутреннее убранство. А какая его часть находится прямо под носом и постоянно лезет в глаза? Конечно, руль. У новой машины он чистый и красивый, приятно в руки взять, у подержанной — потертый, где-то блестящий, видно, что побывал в работе. А у некоторых — так и вовсе затерт до дыр. Кивая головой, «знатоки» скажут: к миллиону километров пробег. И крепко ошибутся. На одном и том же пробеге при схожих условиях эксплуатации «баранка» у разных водителей может кардинально отличаться.
Считается, что кольца на пальцах царапают руль. Доля истины в этом есть, но лишь доля: металл, вне всяких сомнений, оставляет следы, как бы аккуратно владелец или владелица не держалась за «баранку», но это будут скорее царапины, а не огромные затертые круги, вызывающие интерес к показаниям одометра.
Так же имеет место быть и простая грязь: руль надо мыть, притом столь же часто, как и кузов. Его много часов в день трогают руками, оставляя пот и грязь, которые в свою очередь пагубно сказываются и на кожу, и на замшу, и на пластик. И даже на полиуретан. Все, до чего дотягиваются человеческие руки, имеет свойство ветшать.
Грубая кожа и трудовые мозоли — фактор, несомненно, влияющий на состояние рулевого колеса, но еще более «жгучий» эффект, мгновенно приводящий к появлению проплешин и прочих следов износа — ГСМ. Попадание на рулевое колесо бензина, дизтоплива и моторного масла чаще прочего становятся причиной чудовищных следов эксплуатации.
Механики, водители грузовиков и прочей коммерческой техники это знают, как никто. Попадая на покрытие, а после будучи растерто по «баранке», горючее, которое, как вы помните, так же является легким растворителем, очень быстро стирает защитный слой. А там уж и до ободка-основания недалеко. Дабы избежать последствий и вынужденного ремонта, нужно регулярно мыть не только руки, особенно если перед этим копались под капотом или самостоятельно заправлялись, но и сам обод рулевого колеса.
Руль — наиболее близкий к водителю и постоянно требующий «тактильного контакта» элемент управления транспортным средством. Но именно о нем чаще прочего забывают при уборке машины. А зря: наводить марафет в салоне нужно именно с «баранки», ведь на ней, родной, скапливается больше грязи, чем где либо. Ну кроме, разве что, ковриков. Хотя последнее утверждение касается, увы, не всех автомобилей.