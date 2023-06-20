«Перекупсервис»: как качественно и дешево отремонтировать машину

Возьмем для примера ситуацию типичного автовладельца, столкнувшегося с тем, что на кузовных деталях авто начали проявляться «рыжики» — очаги коррозии под краской. Даже срочно продать авто в таком состоянии за пристойные деньги не получится. А если закрыть глаза на проблему и ездить на машине как ни в чем ни бывало, через короткое время обнаружишь на месте уже отвалившейся краски полноценные ржавые участки голого железа, грозящие превратиться в сквозные дыры. Надо восстанавливать ЛКП. И как поступает среднестатистический водитель в таком случае?
Большинство направляется в ближайший автосервис и договаривается о ремонте. Особо «одаренные» (или очень богатые) отдают машину официальному дилеру, привычному по регулярным ТО. В последнем случае затраты на ликвидацию ржавчины оказываются особенно высокими. Стоимость в районе 15 000 рублей за перекраску одного кузовного элемента (например, крыла или двери) пусть вас при таком раскладе не шокирует. И не факт еще, что умельцы-маляры (особенно у «официала») «попадут в цвет». Велика вероятность, что они не сумеют подобрать колеровку так, чтобы оттенок новопокрашенных элементов был как на нетронутых частях кузова.
Так что же делать, если надо решить окрасочную проблему недорого, но качественно? Для начала придется провести своего рода «разведку».
Мало кто знает, но в последнее время, параллельно вынужденно наступившему расцвету рынка подержанных машин, в России появилось изрядное количество автосервисов, плотно специализирующихся на приведении в порядок автомобилей, проходящих через руки перекупщиков. Они «берут свое» не космическими ценами за работу с одной машиной, а недорогим ремонтом большого количества ТС совершенно разных марок-моделей и стоимости. Им реклама ни к чему, поскольку основной клиент (перекупы) и так осведомлен об их существовании и обеспечивает стабильный фронт работ.
Поэтому рядовые автомобилисты о подобных «злачных местах» как правило не осведомлены. Но если покопаться в теме, изучить интернет и опросить знакомых, связанных с автобизнесом, найти такое заведение вполне можно. Главное, прежде чем ваша машина окажется в руках лихих мастеров — тщательно проговорить с ними тот момент, что автомобиль вы продавать не собираетесь.
Соответственно, материалы и технология перекраски должна быть «как для себя» — с применением качественных краски, грунтовки и прочего. Поверьте, так оно выйдет все равно дешевле, чем в обычной СТО. Полная (целиком!) перекраска авто компакт-класса по вышеописанной схеме вполне может уложиться в 50 000—60 000 рублей. За эти же деньги в «неперекупском», а респектабельном автосервисе вам разве что бампер с капотом и одним крылом сделают. С совершенно негарантированным итоговым качеством