«Перекупсервис»: как качественно и дешево отремонтировать машину

Возьмем для примера ситуацию типичного автовладельца, столкнувшегося с тем, что на кузовных деталях авто начали проявляться «рыжики» — очаги коррозии под краской. Даже срочно продать авто в таком состоянии за пристойные деньги не получится. А если закрыть глаза на проблему и ездить на машине как ни в чем ни бывало, через короткое время обнаружишь на месте уже отвалившейся краски полноценные ржавые участки голого железа, грозящие превратиться в сквозные дыры. Надо восстанавливать ЛКП. И как поступает среднестатистический водитель в таком случае?

Большинство направляется в ближайший автосервис и договаривается о ремонте. Особо «одаренные» (или очень богатые) отдают машину официальному дилеру, привычному по регулярным ТО. В последнем случае затраты на ликвидацию ржавчины оказываются особенно высокими. Стоимость в районе 15 000 рублей за перекраску одного кузовного элемента (например, крыла или двери) пусть вас при таком раскладе не шокирует. И не факт еще, что умельцы-маляры (особенно у «официала») «попадут в цвет». Велика вероятность, что они не сумеют подобрать колеровку так, чтобы оттенок новопокрашенных элементов был как на нетронутых частях кузова.

Так что же делать, если надо решить окрасочную проблему недорого, но качественно? Для начала придется провести своего рода «разведку».