Незаменимая вещь: зачем хитрые водители возят с собой клизму

Идем дальше. У некоторых моделей машин подкапотное пространство скомпоновано таким образом, что к заливной горловине трудно подобраться. Дабы получить доступ к отверстию нужно демонтировать какой-либо патрубок. Чтобы не мучиться, особенно в полевых условиях, и берут клизму. Наполняем ее маслом и выдавливаем содержимое в мотор через отверстие щупа. Такой способ позволяет точно дозировать количество «жижи». Так что можно подсчитать, сколько «скушал» движок за какой-то определенный пробег. После этого делаем примерные выводы о его состоянии.

«Гаджет» отлично подходит и для того, чтобы очистить вентиляционные отверстия в салоне. Ведь пыль, скапливающаяся там годами, летит в жилой отсек, попадая в легкие. А еще можно не просто продуть, но и промыть труднодоступные места. Скажем, водостоки на кузове. Кстати, резина у клизмы довольно крепкая, так что различная химия ее не проест и не испортит.

Наконец, клизмой быстро собирают пролитую воду с обивки пола или кресла. А зимой с ее помощью прочищает форсунки на капоте. Таким образом «писалки» на морозе не замерзают и всегда в рабочем состоянии. Так что резиновое изделие — вещь в автомобильном хозяйстве практически незаменимая.