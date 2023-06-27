Пять приемов, как убить роботизированную коробку DSG

Фото производителя.
Порой, при взгляде на некоторых «гонщиков», недоумеваешь, насколько надо не любить технику, чтобы так ездить. Джигитовки между полос, подрезания, игра в «шашки» не только опасны для окружающих, но и значительно сокращают ресурс двигателя и трансмиссии. Иногда кажется, что водитель специально купил автомобиль, чтобы его разломать у всех на виду. Но зачем так утруждаться, ведь сломать машину можно гораздо проще, не прилагая чрезмерных усилий, в особенности если под капотом стоит преселективный робот DSG.
Владимир Гаврилов

Машины с DSG чертовски хорошо ездят, за что им прощаются многие недостатки. Правда, в отличие от трековых «роботов» Porsche, гражданские варианты DSG не обладают достаточной прочностью, чтобы летать по дорогам, как на автодроме. А значит, убить немецкий «робот» DSG спортивной ездой проще простого. Коробки DSG7 DQ200 и DSG6 DQ250 не выдерживают сильных ударных нагрузок. Поэтому верным способом убить коробку является чип-тюнинг, который перенастраивает двигатель и меняет работу блока сцеплений.

Прошивка с launch control

Высшим шиком считается установить на своей «ласточке» ланч-контроль, как на Porsche 911. И действительно, «робот» с двумя сцеплениями после программного вмешательства позволит стартовать эффектно. Жмешь на газ одновременно с тормозом, раскручиваешь стрелку тахометра до красной зоны, а потом бросаешь педаль. Машина срывается вперед, оставляя позади всяких тихоходов.

Выглядит замечательно, но вот сцеплению в такие моменты не позавидуешь. Мало того, что чип-тюнинг сильно задирает момент, так еще и ударные нагрузки разбивают подшипники, вилку, гидроплиту. В итоге, под капотом что-то «дзынькает», и машину приходится грузить на эвакуатор. Вышеописанный способ — универсальный для гарантированного разрушения многих деталей DSG. Но есть и менее зрелищные хитрости.

DSG.
Фото производителя.

Буксующее сцепление

Проблемными местами «сухого» DSG7 считаются блок сцеплений, вилка переключения передач и детали мехатроника. При этом быстро сжечь сцепление может даже «тихоход». Для этого в пробках во время остановки нужно не дожимать педаль тормоза до конца, а позволять машине чуть-чуть двигаться вперед, как это происходит на авто с гидромеханическими «автоматами».

Коробка переходит в режим старта, смыкает диски сцепления и заставляет их проскальзывать, то есть буксовать. Сцепление трется, перегревается, корзина засоряется продуктами износа, а мехатроник раскаляется. Чем дольше буксует сцепление, тем ниже его ресурс.

На второй передаче

Помимо этого, перегреть сцепление можно длительными поездками на скоростях ниже 15 км/ч в режиме D. Алгоритм работы «робота» предполагает мгновенный переход после старта на вторую передачу, а чтобы обеспечить плавность хода и избавиться от рывков, блок управления опять разжимает диски и позволяет им проскальзывать. Чем медленнее и плавнее едет машина на второй ступени, тем сильнее буксует сцепление. В общем, если хочешь погубить дорогую трансмиссию, то надо забыть о ручном режиме коробки, при котором водитель сам выбирает передачу. Для продления жизни узла, лучше на скоростях до 15 км/ч использовать первую ступень в режиме M. Но ведь это так неудобно…

Высокие обороты

Мехатроник — технический узел для управления коробкой. Он сам выжимает вилки и переключает передачи. А работает узел под управлением электронного блока, который находится внутри корпуса. Плата боится высоких температур, поэтому чем дольше буксует сцепление, тем выше шанс перегреть коробку и спалить микросхемы. Чаще всего это получается в жару при выполнении вышеизложенных методов пробуксовки. Мехатроники DSG капризны. При высоких оборотах двигателя и сильных нагрузках в них может сломаться легкосплавная гидроплита.

Мехатроник DSG.
Фото производителя.

Чаще всего это происходит из-за скачков давления при длительном поддержании высоких оборотов на высоких скоростях, да и производственный брак здесь исключать нельзя. Появляется трещина, давление масла падает, сцепление проскальзывает и перегревается. В общем, чем выше обороты мотора, тем меньше живет плита мехатроника. Узнать повреждение можно по подтекам масла по прокладке из передней части коробки.

Раскачка и прыжки

Одно из слабых мест «сухого» или «мокрого» DSG — вилка четного ряда передач. Сломать ее можно при банальной раскачке машины в грязи или в снегу. Помните, как выезжают из снежной каши зимой на машинах с «механикой»? Нужно попеременно включать первую и заднюю передачи, давая машине импульсы вперед и назад. Чем больше раскачка, тем сильнее машина прыгает вперед-назад по сугробу. Если поймать резонанс, то автомобиль выберется самостоятельно. Однако для «робота» такой алгоритм противопоказан, потому как приводит к росту нагрузок на вилку и на ее пластиковые направляющие.

Действительно, внутри DSG ради облегчения трансмиссии применены пластиковые детали, которые при сверхнормативных нагрузках трескаются, что ведет к перекосу вилки и ее блокировке. В итоге перестает включаться задний ход и связанный с ним механизм переключения четного ряда. Вилка ломается гарантированно, если задний ход втыкать при пробуксовке колес, когда они по инерции еще крутятся вперед, из-за чего задняя передача активируется с рывком и иногда даже с хрустом. Тогда на приборной панели загорается сообщение об ошибке трансмиссии.

При поломке четной вилки машина вполне может передвигаться самостоятельно. Нужно обнулить ошибку и перевести DSG в ручной режим. Тогда можно принудительно перебирать 1—3−5—7 передачи и есть шанс добраться до станции технического обслуживания своим ходом. Машина дергается, но едет.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
27 июня 2023
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