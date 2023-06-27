Пять приемов, как убить роботизированную коробку DSG

Машины с DSG чертовски хорошо ездят, за что им прощаются многие недостатки. Правда, в отличие от трековых «роботов» Porsche, гражданские варианты DSG не обладают достаточной прочностью, чтобы летать по дорогам, как на автодроме. А значит, убить немецкий «робот» DSG спортивной ездой проще простого. Коробки DSG7 DQ200 и DSG6 DQ250 не выдерживают сильных ударных нагрузок. Поэтому верным способом убить коробку является чип-тюнинг, который перенастраивает двигатель и меняет работу блока сцеплений.

Прошивка с launch control

Высшим шиком считается установить на своей «ласточке» ланч-контроль, как на Porsche 911. И действительно, «робот» с двумя сцеплениями после программного вмешательства позволит стартовать эффектно. Жмешь на газ одновременно с тормозом, раскручиваешь стрелку тахометра до красной зоны, а потом бросаешь педаль. Машина срывается вперед, оставляя позади всяких тихоходов.

Выглядит замечательно, но вот сцеплению в такие моменты не позавидуешь. Мало того, что чип-тюнинг сильно задирает момент, так еще и ударные нагрузки разбивают подшипники, вилку, гидроплиту. В итоге, под капотом что-то «дзынькает», и машину приходится грузить на эвакуатор. Вышеописанный способ — универсальный для гарантированного разрушения многих деталей DSG. Но есть и менее зрелищные хитрости.