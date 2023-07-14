Как за 100 рублей увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива

Ревет, жрет и не едет? Знакомая всем обладателям подержанных авто ситуация, когда проблему можно трактовать от копеечной мелочи до переборки двигателя. Тут больше от честности трактующего зависит, чем от реального положения дел. Однако это все лирика, а перед нами дилемма: автомобиль начал расходовать заметно больше топлива, мотор работает шумно, но прежнего прилива адреналина нет. Будто за бампер кто-то держит.
Назови хоть задирами в цилиндрах, хоть пробитой прокладкой — поверят и сдадут в ремонт: техническая грамота среди автолюбителей сегодня — редкость. А басни про «своего мастера» — удел везунчиков или опытных водителей, притом с учетом непростых времен и постоянно растущих цен — весьма нестабильный, плавающий удел. Тут даже винить не за что, если уж говорить откровенно. Действенный метод по факту один: учить теорию и начинать с малого. В нашем случае — особо действенный, потому что в трех случаях из четырех проблема решается за 100 ₽ и 15 мин.
Подобные проблемы зачастую связаны с датчиком массового расхода воздуха, который обычно располагается сразу за корпусом воздушного фильтра и является неотъемлемой частью современных ТС. Не надо путать с «лямбдой», он предназначен для оценки количества воздуха, поступающего в ДВС. И датчик этот иногда выглядит крайне уставшим.
Грязь, пыль и влага, так или иначе попадающие на датчик массового расхода воздуха, прямо влияют на его работу. Если он испачкан и забит, мотор начинает «богатить», то есть переливать горючее, поскольку воздуха подается меньше нормы. В итоге движок теряет мощность, получая больше топлива, чем положено. Если мы говорим о бензиновом двигателе, правильность движения мысли могут подтвердить свечи: они покрываются черным нагаром.
Основные элементы датчика — две платиновые нитки, нагреваемые током. В процессе прокачки воздуха на ниточках образуется нагар, который и мешает датчику подавать правильнее данные в блок управления, а дросселю — формировать корректную топливно-воздушную смесь. Следовательно, датчик можно либо заменить, что весьма и весьма накладно, либо просто почистить. Чем?
Очистителем карбюратора, спиртом или любой другой технической «жижей», что есть под рукой. Тереть и применять силу не стоит, разве чуть помочь ватной палочкой. После — хорошенько просушить. Эффект почувствуется мгновенно: автомобиль веселее и быстрее поедет, расход упадет, а лошади вернутся под капот. Сколько стоит операция? В сервисе — 700 ₽ А пятничным вечером на парковке смело уложимся в стошку «деревянных». А если в багажнике валяется WD−40, а в ванной лежит упаковка ватных палочек — то и вовсе бесплатно.