Как за 100 рублей увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива

Ревет, жрет и не едет? Знакомая всем обладателям подержанных авто ситуация, когда проблему можно трактовать от копеечной мелочи до переборки двигателя. Тут больше от честности трактующего зависит, чем от реального положения дел. Однако это все лирика, а перед нами дилемма: автомобиль начал расходовать заметно больше топлива, мотор работает шумно, но прежнего прилива адреналина нет. Будто за бампер кто-то держит.

Назови хоть задирами в цилиндрах, хоть пробитой прокладкой — поверят и сдадут в ремонт: техническая грамота среди автолюбителей сегодня — редкость. А басни про «своего мастера» — удел везунчиков или опытных водителей, притом с учетом непростых времен и постоянно растущих цен — весьма нестабильный, плавающий удел. Тут даже винить не за что, если уж говорить откровенно. Действенный метод по факту один: учить теорию и начинать с малого. В нашем случае — особо действенный, потому что в трех случаях из четырех проблема решается за 100 ₽ и 15 мин.

Подобные проблемы зачастую связаны с датчиком массового расхода воздуха, который обычно располагается сразу за корпусом воздушного фильтра и является неотъемлемой частью современных ТС. Не надо путать с «лямбдой», он предназначен для оценки количества воздуха, поступающего в ДВС. И датчик этот иногда выглядит крайне уставшим.