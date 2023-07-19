Для чего некоторые водители сверлят крышку бензобака

Симптомы приближающейся поломки до боли знакомы — потеря мощности мотора и его неустойчивая работа на холостых оборотах. Особенно это актуально в жару. Обычно подобное происходит из-за различных неисправностей адсорбера. Про него мы не раз писали, так что не будем подробно останавливаться на устройстве. Напомним лишь, что основная задача системы заключается в улавливании паров топлива, которые выходят из бака.

При работающем движке они направляются в систему впрыска. А при заглушенном — часть поступает в бочонок с активированным углем, где и нейтрализуется. За отведение этих самых паров отвечает специальный клапан. Если он ломается, то просто клинит. Вот холостые обороты мотора и «плавают».

А еще парам становится некуда выходить и они начинают постепенно заполнять топливный бак. Первый «звонок» — шипящий звук при откручивании крышки. Значит клапан заклинил в закрытом положении. Но это еще не так страшно.