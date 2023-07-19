Для чего некоторые водители сверлят крышку бензобака

Симптомы приближающейся поломки до боли знакомы — потеря мощности мотора и его неустойчивая работа на холостых оборотах. Особенно это актуально в жару. Обычно подобное происходит из-за различных неисправностей адсорбера. Про него мы не раз писали, так что не будем подробно останавливаться на устройстве. Напомним лишь, что основная задача системы заключается в улавливании паров топлива, которые выходят из бака.
При работающем движке они направляются в систему впрыска. А при заглушенном — часть поступает в бочонок с активированным углем, где и нейтрализуется. За отведение этих самых паров отвечает специальный клапан. Если он ломается, то просто клинит. Вот холостые обороты мотора и «плавают».
А еще парам становится некуда выходить и они начинают постепенно заполнять топливный бак. Первый «звонок» — шипящий звук при откручивании крышки. Значит клапан заклинил в закрытом положении. Но это еще не так страшно.
Много хуже, если он открылся и залип. В этом случае получается, что большое количество паров поступает во впускной коллектор, образуя там слишком богатую смесь. В результате при запуске мотора приходится очень долго крутить стартер. Позже интенсивность поступления паров ослабевает. Им на смену приходит чистый воздух: топливная смесь становится беднее и у мотора пропадает тяга. Отсюда начинаются симптомы, описанные выше.
Некоторые автолюбители считают, что от клапана лишь одни проблемы. Поэтому после его поломки просто демонтируют деталь. Мол, отныне точно ломаться ничего не будет. Однако в этом случае сам бак станет распирать парами топлива, ведь им просто некуда выходить. Чтобы предотвратить «вздутие», некоторые мастера берут тонкое сверло и просверливают им крышку бензобака.
Казалось бы, проблема решена. Действительно, поведение машины теперь не вызывает нареканий, но вот в салоне появится резкий запах бензина. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем заниматься таким «тюнингом». Лучше купить в магазине новый клапан. Так мороки будет меньше.