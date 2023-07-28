Что делать, если в машине внезапно запахло бензином и выхлопными газами

Опытный водитель в таком случае сразу начнет осматривать уплотнители. Особенно — багажник. Мало того, что сами резинки за годы могли протереться до дыр и деформироваться, так есть и еще один верный повод, о котором многие и не знают. Обычно внезапному появлению посторонних запахов, в том числе выхлопных газов и прочих дорожных ароматов, способствуют выкрутившиеся от тряски или поломанные упоры — резиновые столбики, расположенные на углах крышки багажника. Чтобы проблему решить, их нужно просто закрутить. Но лучше к вопросу подойти комплексно.

Снимаем уплотнитель и хорошенько промываем его в теплой воде. Можно даже в горячей. Далее чистим «лаз» и надеваем резинку на законное место, после — покрываем силиконом, дав «химии» впитаться, и убираем излишки. Те самые упоры тоже можно снять и помыть, а потом выставить так, чтобы багажник закрывался плотно. Откинув сидения и рассмотрев крышку «на просвет», это сделать проще всего. Да и работы, будем откровенны, на час с двумя перекурами. Кстати, такие же упоры есть и под капотом, так что дребезг крышки самого главного автомобильного отсека также можно компенсировать именно ими. Ну, чтобы два раза не вставать.

Не так страшен черт, как его малюют. Перед хорошей поломкой обязательно будет «прелюдия», не заметить которую сложно. А любое автонедомогание зачастую можно решить и своими силами прямо во дворе. Верно определить симптомы, почитать и вылечить — не так уж сложно.