Зачем опытные водители льют на лобовое стекло минералку

Начнем с того, что в жаркое время года рулевые часто наливают воду в бачок омывателя. Однако портал «АвтоВзгляд» делать так категорически не рекомендует, ведь в ней есть примеси — например, соли металлов. Они оседают на крыльчатке водяного насоса, засоряют инжекторы, достается и уплотнению насоса. В общем, если поступать так регулярно, придется покупать новый агрегат и чистить всю систему «орошения» стекла. По нынешним временам — долго и довольно дорого.

Бывает, что жидкость смешивают с различными средствами, предназначенными для мытья посуды или стирки белья. Считается, что они создают защитную пленку, по которой скатываются капли. Такой эффект действительно можно получить, но лишь в том случае, если смешать ингредиенты в правильной пропорции. Вот только моющие способности «бодяги» будут более чем скромные.

Применяют и другой метод: разводят вонючую зимнюю омывайку. В результате концентрация изопропилового спирта падает, и жидкость перестает сильно пахнуть. Однако одновременно снижаются и ее чистящие характеристики.