Зачем опытные водители льют на лобовое стекло минералку

Начнем с того, что в жаркое время года рулевые часто наливают воду в бачок омывателя. Однако портал «АвтоВзгляд» делать так категорически не рекомендует, ведь в ней есть примеси — например, соли металлов. Они оседают на крыльчатке водяного насоса, засоряют инжекторы, достается и уплотнению насоса. В общем, если поступать так регулярно, придется покупать новый агрегат и чистить всю систему «орошения» стекла. По нынешним временам — долго и довольно дорого.
Бывает, что жидкость смешивают с различными средствами, предназначенными для мытья посуды или стирки белья. Считается, что они создают защитную пленку, по которой скатываются капли. Такой эффект действительно можно получить, но лишь в том случае, если смешать ингредиенты в правильной пропорции. Вот только моющие способности «бодяги» будут более чем скромные.
Применяют и другой метод: разводят вонючую зимнюю омывайку. В результате концентрация изопропилового спирта падает, и жидкость перестает сильно пахнуть. Однако одновременно снижаются и ее чистящие характеристики.
Конечно же, эти «фокусы» применяются в основном для экономии, но не только. Дело в том, что на трассе лобовое стекло очень быстро покрывается следами от насекомых. И основная беда в том, что «дворниками», смоченными в «жиже», все не смыть. Более того: они еще и размазывают остатки мошек, ухудшая видимость. И, скажем, в сумерках, разводы будут сильно мешать водителю оценивать дорожную обстановку, а так недалеко и до аварии.
Для того, чтобы очистить «лобовик» и нужна минералка. На стоянке поливаем ветровое стекло из бутылки и растираем микрофиброй. Благодаря пузырькам газа и кальцию грязь отмывается сразу. Точно так же обрабатываем фары и противотуманки — тоже лишним не будет. А вот в бачок ее заливать не рекомендуем. Причины описаны выше. Там должна быть нормальная омывающая жидкость, имеющая в своем составе необходимые смазывающие компоненты.