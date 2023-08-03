Почему на автомобиле должны стоять одновременно мягкие и жесткие колодки

От понятий, вынесенных в заголовок статьи, обычно зависит эффективность замедления, износостойкость, а также величина усилия на педали. На все эти характеристики влияет материал, из которого сделана накладка, соприкасающаяся с рабочей поверхностью диска.
В ее составе встречаются абразивы, металлы и даже смазывающие вещества, снижающие скрипы и скрежет не в ущерб эффективности торможения. Думаю, не нужно объяснять, какая это серьезная работа для химиков. Потому у разных производителей твердость изделий различается. А значит, для начала стоит покопаться в Сети — именно там можно найти информацию об износостойкости того или иного товара.
Дальше — нюанс. Многие бывалые водители ставят на одну ось сразу два типа расходников. Внешние колодки — мягкие, внутренние — жесткие. Согласны, что затраты на обслуживание в таком случае вырастают вдвое, но они, учитывая ощутимую пользу, оправданны.
Дело в том, что на обратную сторону диска (особенно, если нет защитного экрана) летит большое количество грязи, а еще там нередко развивается коррозия. Жесткий фрикцион снимет ее быстрее, ведь оксид железа в его составе имеет твердость в разы больше чугуна. Мягкие же используем для внешней части, так как она всегда более чистая.
После такого «апгрейда» изменится и поведение машины: оно станет более предсказуемым, да и «ходовку» нужно будет обслуживать реже. Ржавчина станет удаляться бодро, то есть диски прослужат дольше. А расходники, установленные на внешней стороне, обеспечат мягкость работы тормозов и прогнозируемое усилие на педали.
В конце предупредим, что не стоит выбирать слишком дешевые запчасти. При сильном нагреве такие могут просто развалиться, либо открытым огнем загорится краска на основании детали. Поэтому покупайте что-то приличное, а не азиатский No Name.
Бонусом — лайфхак. Возьмите с собой в автомагазин магнит. В составе жестких колодок присутствует много стальной стружки, так что к ним он прилипнет. Ну а к мягким — нет.