Почему на автомобиле должны стоять одновременно мягкие и жесткие колодки

Фото: Drive2.ru (Totem13)
При обслуживании тормозной системы водители, как правило, используют те запчасти, что дешевле. При этом о твердости фрикционной части колодок даже не задумываются, а ведь это очень важно. О том, почему на одну ось машины нужно ставить сразу оба типа расходников, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

От понятий, вынесенных в заголовок статьи, обычно зависит эффективность замедления, износостойкость, а также величина усилия на педали. На все эти характеристики влияет материал, из которого сделана накладка, соприкасающаяся с рабочей поверхностью диска.

В ее составе встречаются абразивы, металлы и даже смазывающие вещества, снижающие скрипы и скрежет не в ущерб эффективности торможения. Думаю, не нужно объяснять, какая это серьезная работа для химиков. Потому у разных производителей твердость изделий различается. А значит, для начала стоит покопаться в Сети — именно там можно найти информацию об износостойкости того или иного товара.

Дальше — нюанс. Многие бывалые водители ставят на одну ось сразу два типа расходников. Внешние колодки — мягкие, внутренние — жесткие. Согласны, что затраты на обслуживание в таком случае вырастают вдвое, но они, учитывая ощутимую пользу, оправданны.

Фото: Drive2.ru (KotyaVin)

Дело в том, что на обратную сторону диска (особенно, если нет защитного экрана) летит большое количество грязи, а еще там нередко развивается коррозия. Жесткий фрикцион снимет ее быстрее, ведь оксид железа в его составе имеет твердость в разы больше чугуна. Мягкие же используем для внешней части, так как она всегда более чистая.

После такого «апгрейда» изменится и поведение машины: оно станет более предсказуемым, да и «ходовку» нужно будет обслуживать реже. Ржавчина станет удаляться бодро, то есть диски прослужат дольше. А расходники, установленные на внешней стороне, обеспечат мягкость работы тормозов и прогнозируемое усилие на педали.

В конце предупредим, что не стоит выбирать слишком дешевые запчасти. При сильном нагреве такие могут просто развалиться, либо открытым огнем загорится краска на основании детали. Поэтому покупайте что-то приличное, а не азиатский No Name.

Бонусом — лайфхак. Возьмите с собой в автомагазин магнит. В составе жестких колодок присутствует много стальной стружки, так что к ним он прилипнет. Ну а к мягким — нет.

дешевые машины, бюджетные авто, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
3 августа 2023
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