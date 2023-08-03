Почему на автомобиле должны стоять одновременно мягкие и жесткие колодки

От понятий, вынесенных в заголовок статьи, обычно зависит эффективность замедления, износостойкость, а также величина усилия на педали. На все эти характеристики влияет материал, из которого сделана накладка, соприкасающаяся с рабочей поверхностью диска.

В ее составе встречаются абразивы, металлы и даже смазывающие вещества, снижающие скрипы и скрежет не в ущерб эффективности торможения. Думаю, не нужно объяснять, какая это серьезная работа для химиков. Потому у разных производителей твердость изделий различается. А значит, для начала стоит покопаться в Сети — именно там можно найти информацию об износостойкости того или иного товара.

Дальше — нюанс. Многие бывалые водители ставят на одну ось сразу два типа расходников. Внешние колодки — мягкие, внутренние — жесткие. Согласны, что затраты на обслуживание в таком случае вырастают вдвое, но они, учитывая ощутимую пользу, оправданны.