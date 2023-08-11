Двукратный расход топлива: кто виноват в резком росте потребления горючего

«Сколько жрет?» — вопрос сегодня крайне острый, поскольку бензин и дизель на пиках котировок, а цены на заправках переписывают чуть ли не каждый день. В исторические времена живем, товарищи: никогда такого не было, и вот опять. Итоговый чек на АЗС перевалил уже все разумные пределы, но и «железный конь» стал отчего-то чаще проситься «за добавкой». Пару-тройку экстралитров можно списать и на качество горючего, и на недолив, и на пробки. Но что, если расход вырос вдвое? Такое поведение уже кирпичом на педали газа не объяснишь. Нужно лезть в «железо».

Автомобиль — штука современная и высокотехнологичная, поэтому первым делом подключаем мудрое диагностическое оборудование к ЭБУ — они же «мозги» — и смотрим на ошибки и показатели. Тишина и покой? Это еще ничего не значит. Нужно копать глубже, потому что «жор» на пустом месте не возникает. Оглядели тормоза, вроде не подклинивают, заменили воздушный фильтр, почистили датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Эффект есть, но он далек от заявленных заводом показателей. Значит, идем дальше.

Дроссель. С этим узлом нужно быть предельно вежливым и аккуратным, чистить его можно не всегда, а некоторые «клининги» тут же приводят к замене. Впрочем, неисправная заслонка проявит себя множеством других симптомов, в списке которых расход будет на последнем месте. Чего не скажешь про лямбда-зонд.