Зачем опытные автомобилисты возят с собой «огрызок» стеариновой свечи

Даже если ты будешь крайне аккуратен на дороге — не попадешь в ДТП и не поцарапаешь свое авто на парковке — коварная ржавчина все равно доберется до кузова раньше, чем хотелось бы. Машина, которая эксплуатируется, а не простаивает в гараже, неизбежно и регулярно подвергается «обстрелу» камешками, песком и вылетающими из зимних колес других автомобилей шипами. На скоростных шоссе урон от такой бомбардировки особенно высок.

В результате на лакокрасочном покрытии образуются сколы. А они, в свою очередь, становятся «воротами» для проникновения «агрессивной окружающей среды» к металлу кузова и позднее — очагами коррозии. В большинстве случаев автовладелец не замечает момента, когда появляется очередной скол. Просто однажды он обнаруживает, что на крыле, капоте или двери образовался «рыжик» — пятнышко ржавого металла. Понятно, что если ничего с ним не делать, довольно скоро на его месте появится уже полноценное «гнилое» пятно.

Но не перекрашивать же целый кузовной элемент из-за одного мелкого скола! Это и раньше было недешевым удовольствием, а уж в нынешней экономической ситуации и подавно. Рачительные автомобилисты поступают иначе.