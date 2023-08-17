Зачем опытные автомобилисты возят с собой «огрызок» стеариновой свечи

Даже если ты будешь крайне аккуратен на дороге — не попадешь в ДТП и не поцарапаешь свое авто на парковке — коварная ржавчина все равно доберется до кузова раньше, чем хотелось бы. Машина, которая эксплуатируется, а не простаивает в гараже, неизбежно и регулярно подвергается «обстрелу» камешками, песком и вылетающими из зимних колес других автомобилей шипами. На скоростных шоссе урон от такой бомбардировки особенно высок.
В результате на лакокрасочном покрытии образуются сколы. А они, в свою очередь, становятся «воротами» для проникновения «агрессивной окружающей среды» к металлу кузова и позднее — очагами коррозии. В большинстве случаев автовладелец не замечает момента, когда появляется очередной скол. Просто однажды он обнаруживает, что на крыле, капоте или двери образовался «рыжик» — пятнышко ржавого металла. Понятно, что если ничего с ним не делать, довольно скоро на его месте появится уже полноценное «гнилое» пятно.
Но не перекрашивать же целый кузовной элемент из-за одного мелкого скола! Это и раньше было недешевым удовольствием, а уж в нынешней экономической ситуации и подавно. Рачительные автомобилисты поступают иначе.
Они нейтрализуют обнаруженный очажок ржавчины «до лучших пор» — мол, когда появится много сколов, тогда и перекрасим деталь целиком. И особенно часто подобным образом поступают с капотом, куда прилетает больше всего каменюк с дороги. Заделать повреждение нужно оперативно, как только оно выявляется. Следовательно, средство для этого должно быть под рукой и простым в применении.
Кусок бытовой стеариновой свечи тут в самый раз. Собственно, поэтому имеет смысл всегда держать его в машине. Достаточно просушить и очистить от дорожной грязи место скола, начинающего ржаветь, а потом с небольшим усилием натереть его свечкой. По итогу на нем образуется гидроизолирующее покрытие, останавливающее развитие коррозии.
Понятно, что через какое-то время эта «заплатка» утратит свои полезные свойства. Или полностью исчезнет после посещения автомойки. Но это не беда. Достаточно не забывать периодически обновлять эту своеобразную точечную защиту от ржавчины, и последняя не будет прогрессировать. Когда же со временем подобных проблемных участков накопится существенное количество, можно будет уже и в покраску машину отдать.