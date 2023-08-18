Зачем опытные автовладельцы собирают на помойках картон

Поменять масло — тысяча рубликов. Воздушный фильтр — от трехсот до пятисот. За салонный просят еще пять сотен! Прокачать тормоза — еще тысяча! Да тут запчастей меньше, чем работы! Сума что ли посходили? Все эти операции производятся абсолютно бесплатно и за считанные минуты, а при определенной сноровке и подготовке — и того быстрее. Главное — руку набить. Понятное дело, потребуется набор ключей, съемники или старый ремень ГРМ, чтобы сорвать масляный фильтр, какие-никакие отвертки. Одним словом, даже в магазин ходить не надо — найдется на гаражных полках. Разве что придется покорячиться, подлезая да пролезая.

Одно неприятно: лето выдалось холодным и дождливым, залезть под машину — не только измазаться, но и продрогнуть. Да и стоять на коленках просто больно — здесь вам не диван, а галька или — в лучшем случае — бетонный пол подземного гаража. И вот тут-то, сберегая колени и спину, поможет обычный картон.

Особо подкованные любители авторемонта давно уже собрали себе конструкцию, состоящую их десятка листов, на которую можно не только сесть или встать «в коленно-локтевую», но и складывать разного рода крепеж, чтобы тот «не разбежался». Откроем небольшой секрет: такой «девайс» можно найти уже готовым, ведь подобная конструкция часто бывает основанием для упаковки различной крупногабаритной бытовой техники. Плит, холодильников, стиральных и посудомоечных машин.