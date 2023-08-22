Дурно дует: почему плохо работает обдув лобового стекла

Запотевшее лобовое стекло — не беда, если есть кондиционер. Однако «освежающий бриз» порой идет далеко не в том объеме и далеко не в том направлении, куда требуется. О причинах неисправности самого «охладителя» портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно, а вот в вопросе направления потоков воздуха и управления теми самыми потоками поводов разобраться не было. Что ж, теперь есть.

Направление, в котором будет поступать воздух из системы вентиляции салона, можно выбрать с помощью специального блока, отвечающего за климат. Однако со временем сам «пульт» начинает чудить, причем порой по совершенно разным причинам: где-то изнашивается механизм, а где-то попадает вода и окисляются клеммы. Первое сложно и зачастую дорого, второе — проще и быстрее. Но ремонт и восстановление блока управления климатом не всегда дает нужный результат.

Важный элемент климатической установки — моторчик печки. Он стоит в ногах у переднего пассажира и напрямую заведует мощностью потока воздуха. Естественный износ, отсутствие салонного фильтра и просто время делают непоправимые вещи: «ветерок» сначала начинает поскрипывать, потом включаться через раз, а однажды просто затихает. Ремонтировать или менять — личный выбор, но в случае, когда печка перестала отзываться на предложения поработать — придется разбираться и разбирать.