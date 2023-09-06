Как осенние дожди «разводят» водителей на большие деньги

Осень началась сильными дождями, и многие владельцы подержанных автомобилей столкнулись с проблемами: в салоне стало влажно, появился характерный запах, а в дверных проемах «встали» самые настоящие лужи. Почему так, раньше же ничего подобного не случалось? Это — классический пример износа целого ряда элементов конструкции машины. И «руки прикладывать» уже пора — дальше хуже будет.
Пороги и дверные проемы — слабые места, которые первыми «сдаются» под напором времени и ржавчины. За годы эксплуатации они затираются (причем у всех, защитный слой сходит), начинается коррозия. И долго ждать дыру не придется: металл там тонкий, прогниет до «сквозняка» мгновенно. А если еще и лужи стоять будут, то вообще «бери в руки секундомер». Что же делать, чтобы предотвратить посещение арматурного и малярного цеха?
Во-первых, лужи на порогах — верный симптом фатального износа дверных уплотнителей. Их уже поздно мазать силиконом и нежно гладить тряпкой — пора проводить серьезные восстановительные процедуры. Лучшая из них — замена. Но если бюджет не позволяет, то можно снять уплотнители, тщательно их отмыть в теплой воде и перед установкой протянуть вдоль всей резинки тонкий проводок. Он придаст изделию нужную форму, компенсировав естественную просадку, а водитель выиграет еще пару лет беспроблемной эксплуатации.
Второй важный момент — дверные петли. Их периодически нужно настраивать, даже если ДТП и ремонты не происходят. Ведь годы свое берут — «калитки» провисают, предоставляя воде возможность попасть внутрь автомобиля. Регулировка ничего не стоит и делается своими руками по инструкции из интернета: потребуется лишь пара отверток и глазомер.
Настраивая двери и колдуя над резиновыми уплотнителями, также стоит внимательно осмотреть целостность лакокрасочного покрытия проемов: если уже наметились проплешины или появились глубокие царапины, то неплохо их отремонтировать: аккуратно подкрасить кисточкой или ватным тампоном. На внешний вид и скорость такой «сервис» не повлияет, а дорогостоящий кузовной ремонт на несколько лет отсрочит. Для операции, красная цена которой 300 рублей — неплохой результат.