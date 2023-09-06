Как осенние дожди «разводят» водителей на большие деньги

Во-первых, лужи на порогах — верный симптом фатального износа дверных уплотнителей. Их уже поздно мазать силиконом и нежно гладить тряпкой — пора проводить серьезные восстановительные процедуры. Лучшая из них — замена. Но если бюджет не позволяет, то можно снять уплотнители, тщательно их отмыть в теплой воде и перед установкой протянуть вдоль всей резинки тонкий проводок. Он придаст изделию нужную форму, компенсировав естественную просадку, а водитель выиграет еще пару лет беспроблемной эксплуатации.

Второй важный момент — дверные петли. Их периодически нужно настраивать, даже если ДТП и ремонты не происходят. Ведь годы свое берут — «калитки» провисают, предоставляя воде возможность попасть внутрь автомобиля. Регулировка ничего не стоит и делается своими руками по инструкции из интернета: потребуется лишь пара отверток и глазомер.

Настраивая двери и колдуя над резиновыми уплотнителями, также стоит внимательно осмотреть целостность лакокрасочного покрытия проемов: если уже наметились проплешины или появились глубокие царапины, то неплохо их отремонтировать: аккуратно подкрасить кисточкой или ватным тампоном. На внешний вид и скорость такой «сервис» не повлияет, а дорогостоящий кузовной ремонт на несколько лет отсрочит. Для операции, красная цена которой 300 рублей — неплохой результат.