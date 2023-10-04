Чистить или нет: как грамотные автомеханики рекомендуют обслуживать дроссельную заслонку

Низкокачественное горючее и посредственное обслуживание, основанное на экономии и запчастях-аналогах, выбранных по принципу «мне подешевле», в тандеме с эксплуатацией в городских условиях творят с двигателем внутреннего сгорания настоящие «чудеса». В плохом смысле слова: нежные и чувствительные агрегаты «умирают» гораздо раньше, чем должны, а более кондовые конструкции ведут себя вызывающе и странно. Конечно, виноват кто угодно, кроме нас самих, но ездить-то надо. И тут начинается долгий путь по автосервисам.
Мы уже привыкли, что у официального дилера на все один ответ — крупноузловая замена. Конечно, зачем чинить узел, если можно такой же втридорога продать со склада? Профильные сервисы тоже переживают не лучшие времена, а многие и вовсе закрылись после пандемии. Да еще и поди найди специализированную мастерскую на не самую популярную модель. Про цены «и там, и тут» вежливо умолчим, стыдно такое писать без грифа «18+».
Остается один вариант — гаражи, «унисекс-сервисы», где одним ключом чинят и «Солярисы», и «Майбахи». Ключи одни, и методы тоже одни. Начал «моросить» дроссель? Чистим! Не глядя, не проверяя, не читая рекомендаций — чистим. Хуже, мол, не будет, чистое же лучше нового. Но вероятность того, что после такого обслуживания машина заведется, крайне мала.
Дело в том, что дроссельные заслонки действительно чистят, обмана тут нет. Только вот у самой операции очень много оговорок: узел крайне чувствительный, и обслуживать его нужно предельно аккуратно, с применением специальной жижи. «Химия» не берет? Приехали — сразу в переборку. Никаких щеток, губок, ваток и уж тем более наждаков использовать нельзя. Между корпусом и «пятаком» не должно быть просвета, а каждая царапинка даст экстраприток воздуха — читай, изменит «рецепт» топливной смеси.
Более того, нагар зачастую как раз и перекрывает этот самый приток. Убери его, и системе хана. Слегка запачканный дроссель действительно можно помыть, но пытаться это сделать на пяти- или шестилетней машине, в которой этот узел никогда не снимался — прямой путь в магазин автозапчастей. Притом пешком.
В случае с дросселем сильный нарост нагара — повод для замены. Чистить его бессмысленно, потому что после — только переборка. А переборка подразумевает мойку, так что это будет лишь двукратная оплата одной и той же операции.
Припылен? Моем, конечно — мотор скажет «спасибо». Гора грязи? Снимаем, несем к специалисту, перебираем, ставим на место — это несложно, а инструкции найдутся в интернете. В некоторых случаях достаточно просто «погонять» двигатель, а иногда — выполнить простую процедуру из нескольких последовательных действий.