Почему осенью всем водителям необходимо заглядывать под коврики в салоне авто

Всем известно, что от обилия влаги страдают не только материалы салона, но и металл, весьма склонный к окислению и ржавчине. Поэтому следить за тем, чтобы в машине не было сырости — одна из ключевых обязанностей автовладельца. И прежде всего, инспектировать следует пространство под напольными ковриками, покрывающими практически невентилируемую синтетическую обшивку, которая может оставаться влажной довольно продолжительное время.
Вода, пропитывая ковролин и звукоизоляционные материалы, создает прямую угрозу возникновения коррозии на элементах металлоконструкции автомобиля. А как мы знаем, днище ТС и без того считается крайне уязвимым для ржи.
Впрочем, не только пол подвергается «рыжей» атаке, но и кронштейны сидений, а также тросовые приводы и электроразъемы, включая так называемый датчик комфорта, зачастую спрятанный под креслом водителя. От избытка влаги он рискует выйти из строя, лишив работы всевозможные обогревы, электрические регулировки и прочее оборудование.
Чтобы избежать подобных катаклизмов, следует хорошенько отряхивать ноги от грязи, снега и воды перед тем, как погрузиться в салон. Не лишним будет заменить мягкие коврики на резиновые, а еще лучше — с большими бортами. Такие ковры не пропускают влагу и легко чистятся. Впрочем, современные технологии произвели на свет ряд альтернативных решений в виде 3D-ковриков и автомобильных «подгузников».
Первые состоят из нескольких слоев, обеспечивая теплоизоляцию, предотвращение попадания влаги и плотное прилегание к ковролину. Вторые же подкладываются непосредственно под мягкий ворс, всасывая воду. Представляют они собой нечто вроде промокашки, выложенной множеством мельчайших слоев. Лайфхак, надо признать, не новый, но эффективный.
Скажем, в СССР водители укладывали под ноги газеты, более модные — салфетки и туалетную бумагу. Однако самым действенным методом борьбы с избыточной влажностью была, есть и будет глобальная сушка интерьера. Подобные услуги сегодня предлагают многочисленные автосервисы и детейлинг-студии. Впрочем, высушить салон можно и самостоятельно, набравшись терпения и вооружившись строительным феном.