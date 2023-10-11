Почему осенью всем водителям необходимо заглядывать под коврики в салоне авто

Всем известно, что от обилия влаги страдают не только материалы салона, но и металл, весьма склонный к окислению и ржавчине. Поэтому следить за тем, чтобы в машине не было сырости — одна из ключевых обязанностей автовладельца. И прежде всего, инспектировать следует пространство под напольными ковриками, покрывающими практически невентилируемую синтетическую обшивку, которая может оставаться влажной довольно продолжительное время.

Вода, пропитывая ковролин и звукоизоляционные материалы, создает прямую угрозу возникновения коррозии на элементах металлоконструкции автомобиля. А как мы знаем, днище ТС и без того считается крайне уязвимым для ржи.

Впрочем, не только пол подвергается «рыжей» атаке, но и кронштейны сидений, а также тросовые приводы и электроразъемы, включая так называемый датчик комфорта, зачастую спрятанный под креслом водителя. От избытка влаги он рискует выйти из строя, лишив работы всевозможные обогревы, электрические регулировки и прочее оборудование.