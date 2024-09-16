Хорошо известно, что многие «как бы приспособленные» для езды на обычных авто региональные дороги, не говоря уж о грунтовках, «сделанны» сплошь из ям и кочек и, по сути, исключают скорость движения, превышающую 20-30 км/ч. Но в каком режиме лучше преодолевать небольшие неровности на нормальной в общем-то трассе? В самом ли деле для элементов подвески будет лучше, если здесь предельно снижать скорость? Или наоборот, идеальный вариант — ускориться, чтобы проскочить проблемные участки быстрее? Типа: чем выше скорость, тем меньше ям... Портал «АвтоВзгляд» получил исчерпывающий экспертный комментарий по этому поводу.

— Действительно, ускорение на неровных участках трасс может сгладить эффект скачки, —соглашаются с народной пословицей специалисты автотехцентра «КлючАвто Лайт». —Колебания подвески в таком случае не входят в резонанс с колебаниями кузова, и автомобиль едет плавнее. Однако такой способ преодоления дорожных неровностей может быть вреден для агрегатов, расположенных ниже амортизатора — деталей подвески и тормозных механизмов.

На большой скорости удары, приходящиеся на них, становятся сильнее, а амортизатор не успевает их смягчать. В результате ущерб может быть нанесен и самому амортизатору, и поворотным кулакам (важная часть передней подвески, основание для ступицы, на которую монтируется колесо), а также ступичным подшипникам (обеспечивают крепление колеса к ступице или поворотному кулаку и подвержены экстремальным нагрузкам).

Кроме того, необходимо понимать: водитель, пытаясь проскочить небольшие неровности дороги на скорости, рискует потерять контроль над ситуацией в том случае, если затем на пути неожиданно возникнут глубокие ямы, — подчеркивают наши эксперты.

Поэтому при прохождении даже небольших дорожных неровностей специалисты рекомендуют сбавлять скорость ТС хотя бы до 50-60 км/ч: в таком режиме машина не будет слишком сильно страдать от дорожных превратностей.

Фото globallookpress.com

— Однако в реальной ситуации далеко не всегда удается следовать теоретическим рекомендациям, — признают наши собеседники из компании «КлючАвто Лайт». — И не всякий раз водитель способен вовремя сбросить скорость.

Даже прибегнуть к экстренному торможению — которое тоже совсем не идет на пользу авто — можно и не успеть. И случающиеся на практике наезды на даже самые небольшие ямки и кочки на скорости за 100 км/ч, учитывая вышеупомянутые риски, ничего хорошего машине не сулят...

Иными словами, выезжая на априори не очень хорошую трассу, не говоря уж о любых второстепенных дорогах, лучше, во-первых, перестать торопиться и все же держать скорость в указанных 50-60 км/ч. В противном случае готовьтесь к большим расходам. Но если «черепащье ерзанье» и просто здравый смысл — не ваш стиль езды, то хотя бы регулярно заботьтесь о подвеске авто.

Прежде всего, чаще вспоминайте как про амортизатор, так и про те самые поворотные кулаки и ступичные подшипники. Необходимо периодически проводить их профилактику в соответствии с рекомендациями автопроизводителя, а в случае необходимости — и полноценную замену отработавших свое компонентов.

Фото globallookpress.com

Например, считается, что ступичные подшипники редко «живут» дольше 150 тыс. км. Правда, замена только передних подшипников может обойтись в 10-15 тыс. рублей, а то и больше. И это — не считая расходов на остальные критически важные компоненты подвески.

Но что делать? Если своевременно их не заменить, последствия, включая вероятные финансовые издержки, могут оказаться куда более существенными. Причем нежелательно выбирать дешевые аналоги, чье качество может вызывать сомнения, иначе риски будут слишком велики.

Или лучше все же вовремя снижать скорость?..