Эксперт назвал 5 опасностей, подстерегающих водителей на мойках самообслуживания

Точного числа автомоек в России, как это ни странно, не знает никто: многие подобные предприятия находятся, так сказать, в «серой» зоне. Тем не менее, аналитики рынка сходятся во мнении, что «бань» для автомобилей в нашей стране не менее 30 000. Из них около 6000 — так называемый мойки самообслуживания. Причем популярность последних у автовладельцев растет. Что и понятно: при должной сноровке помыть машину можно всего за сто-двести рублей. Однако подобная экономия, предупреждают эксперты, может выйти боком. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему.

Отказаться от помывки автомобиля на автомойке самообслуживания можно по пяти причинам. Или, как минимум, учесть их, отдраивая авто собственноручно. На что обязательно надо обратить внимание, отправляясь на «самомойку», директор департамента сервиса и запасных частей компании «Авилон Tank» Игорь Боярский рассказал «Российской газете«

Итак, по мнению эксперта, в первую очередь надо обратить внимание на щетки и наждачные губки: они могут быть слишком жесткими, способными повредить ЛКП транспортного средства. Причем риски усиливаются, если в этих «банных аксессуарах» присутствует песок или другие абразивные элементы.

Во-вторых, надо следить за давлением воды: слишком мощная струя может негативно сказаться не только на дверных и оконных уплотнителях, но и на патрубках. Повреждение этих элементов чревато протечками в будущем. Особенно в ненастное время года.

Третий момент, который необходимо учитывать: тщательность смыва чистящих средств. Если авто хорошенько не промыть после использования автошампуня, на ЛКП останутся некрасивые разводы. Да и долгое присутствие на кузове подобной автохимии на пользу ему точно не пойдет.

В-четвертых, из-за невнимательности автовладельца грязь может быть не смыта в труднодоступных местах. Например, на элементах подвески, а это прямой и быстрый путь к коррозии.

И, наконец, эксперт предлагает обратить внимание на качество воды. по его словам, «она может быть жесткой или содержать примеси. Это может привести к образованию накипи на нагревательных элементах и другим повреждениям, особенно если используются горячая вода и высокое давление».