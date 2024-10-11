Заискрило: неисправная электропроводка машины легко приведет к дорогому ремонту

Наступила осень — влажная пора, за которой неизбежно придет зима. Это время, когда автомобилю в целом, а его электрике — особенно, требуется особое внимание. Впрочем, соответствующие системы нуждаются в надлежащем присмотре круглый год, считают эксперты, напомнив в беседе с порталом «АвтоВзгляд» простые, но крайне эффективные приемы ухода за ними.

— В современном авто электрооборудование — важнейшее связующее звено, участвующее не только в работе двигателя, коробки передач, тормозов и «климата», но также систем активной и пассивной безопасности, указывает технический директор компании «ААА Траксервис» Дмитрий Машуков. — Поэтому переоценить потребность в бережном отношении к электрооборудованию ТС невозможно. При этом во избежание негативного воздействия извне, автоэлектрика «вооружена» специальной оболочкой — корпусом с определенной степенью защиты (IP). Но со временем ее свойства ухудшаются, — констатирует эксперт.

Автостроители стараются защитить самые уязвимые компоненты машины, соглашается директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Однако условия эксплуатации бывают разные. Чаще всего проблемы с электрикой (прежде всего — с блоками и разъемами) возникают из-за воздействия влаги.

Вода, как проводник электрического тока, способна вызвать короткое замыкание, напоминают специалисты. А ее длительное воздействие на те или иные элементы вообще вызывает коррозию и гидролиз органических материалов электропроводки. Воздействие твердых частиц бывает менее губительным, но и оно способно иногда привеcти к серьезным последствиям и даже чрезвычайным ситуациям. Противостоять этим угрозам способна своевременная профилактика. Причем достаточно соблюдать простые правила, настаивают эксперты.

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— Закрывать окна и двери во время осадков, чистить водостоки подкапотного пространства, люка, дверей и прочих элементов. Не допускать намокание ковролина под ковриками, мыть машину на специализированных мойках, — перечисляет наиважнейшие действия автовладельца Тимашов.

Кроме того, следует уделять внимание общему состоянию электропроводки, продолжают тему в пресс-службе компании «Ключавто Лайт». Очищать от грязи и пыли, осматривать на предмет обрывов, трещин, потертостей и попадания влаги. В случае с проводкой в скрытых полостях — проверять резиновые уплотнители, заглушки и демпферы в местах стыков и ухода проводки в скрытую полость.

Так же требуется периодически обрабатывать разъемы: очищать их от пыли и грязи (а также нагара, если речь, например, идет о прикуривателе). Следует наносить на разъемы специальный влагоотталкивающий и антикоррозионный состав для обеспечения лучшего контакта. Все контакты предохранителей и реле должны быть без следов подгорания и окисления, контактные площадки не должны быть оплавлены.

Плюс рекомендуется по минимуму использовать любое нештатное оборудование, уточняет Машуков. А при вынужденной потребности в нем — обращаться с целью его установки и обслуживания только в сервисы с проверенной репутаций и достаточной квалификацией персонала. Периодически проверять (самостоятельно и в сервис-центре) состояние контактных соединений, электропроводки, АКБ, генератора и стартера автомобиля.

Фото globallookpress.com

А аккумулятору так и вообще следует уделять особое внимание, сходятся во мнении эксперты. Необходимо следить за его клеммами и не допускать как недостаточной, так и чрезмерной зарядки АКБ. Недозаряд может привести к незапланированной остановке автомобиля, уточняет Машуков. А перезаряд способен вывести из строя электронные блоки, число которых в современном ТС порой достигает 30 штук. В результате — дорогостоящий ремонт.

Клеммы аккумулятора должны быть чистыми и без следов коррозии, уточняют в «Ключавто Лайт». В противном случае их нужно чистить до блеска и снаружи, и внутри, а также обрабатывать специальным составом, препятствующим коррозии. Все клеммы должны быть затянуты для достижения хорошего контакта.

—В случае авто с пробегом обязательно учитываем сезонность, замечает Машуков. —Так, при подготовке к зимней эксплуатации необходимо проверить АКБ как минимум по следующим пунктам: плотность электролита (если это возможно), состояние клемм батареи и клемм силовых проводов, вентиляционных каналов, общее состояние АКБ (удалить грязь, окислы и т. п.). Также необходимо проверять климатическую установку, состояние электродвигателя, отопителя, фильтра салона (при наличии) и т. д. При комплектации машины ABS обязательна проверка датчиков и роторов этой системы.

Если все же автоэлектрика подверглась серьезному воздействию влаги или твердых частиц, важно в кратчайшие сроки провести сушку и чистку, пока контакты и блоки не начали окисляться, указывают эксперты. Если ситуация вызывает особую тревогу (например, возникает подозрение в скорой «кончине» АКБ), то лучше обратиться в сервис.