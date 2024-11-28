Эксперт рассказал, можно ли устанавливать в авто более мощный аккумулятор

Некоторые водители в преддверии холодов меняют аккумулятор в своем автомобилей на более мощный — чтобы даже при низких зимних температурах не испытывать никаких сложностей с запуском двигателя. Однако такая «модернизация» может обернуться рядом проблем. Каких именно, объяснил эксперт.

Как рассказали «Российской газете» эксперты ГК АвтоСпецЦентр, новый более мощный аккумулятор может оказаться несовместимым с системой «Старт/Стоп», которая сегодня есть почти в каждой машине — для ее корректной работы требуются специальные АКБ. Если батарея не подходит, «умная» электроника не сможет контролировать уровень заряда, регулировать напряжение. В результате автовладелец останется без «аккума» или некоторых систем.

— Если использовать аккумулятор повышенной мощности, система управления не сможет полноценно функционировать, что приведет к снижению эффективности батареи. При этом более емкий аккумулятор не способствует ускоренному износу стартера или генератора, — сказали эксперты.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, с чем может быть связано внезапное снижение емкости АКБ в автомобиле. Эксперты объяснили, как избежать неконтролируемого разряда батареи.