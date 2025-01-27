Эксперт рассказал, какие узлы автомобиля нужно обязательно прогревать зимой

Водители знают о том, что в морозное время года нужно обязательно прогревать двигатель, но мало кто при этом «готовит к поездке» другие узлы автомобиля — в том числе элементы трансмиссии и подвески. Как после холодной ночи правильно «приводить в чувства» их, объяснил эксперт.

О правилах прогрева разных узлов автомобиля рассказал «Российской газете» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, подготовительные процедуры требуются не только мотору, но и коробке передач (неважно, какого она типа), а также передним и задним редукторам. Только вот элементы трансмиссии выходят на «рабочие» температуры во время плавного движения, так что прогревать их на холостых на парковке нет никакого смысла.

— Все резинотехнические детали подвески также дубеют на морозе и нуждаются в плавном начале работы. Именно поэтому нельзя резко выворачивать колеса, выезжая с парковки после морозной ночи. Так сокращается срок службы ШРУСов, которые теряют эластичность при низких температурах, — предупреждает эксперт.

И добавляет, что подготовка, помимо прочего, требуется амортизаторам, сайлентблокам, пневно-гидравлической подвеске — они тоже подвергаются повышенным нагрузкам в морозное время года. Поэтому первые километры нужно проходить плавно, избегая резких ускорений, торможений и колебаний ходовой.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что автоэксперт перечислил «вредные» водительские привычки, которые «убивают» автомобиль зимой.