Автоэксперт рассказал, когда на самом деле надо менять масло в коробке передач

И хотя в руководствах по эксплуатации многих автомобилей сказано, что менять трансмиссионную жидкость в «автомате» не нужно, потому что она рассчитана на весь срок службы агрегата, периодически делать это стоит. А почему и как часто, рассказал автоэксперт.

В беседе с «Российской газетой» технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев подчеркнул, что современные ATF имеют высокую устойчивость к окислению и действительно рассчитаны на длительный ресурс, однако этот ресурс все-таки ограничен. С годами трансмиссионная жидкость теряет свои свойства, загрязняется, ее эффективность снижается. А это, свою очередь, приводит к ухудшению работы коробки передач и поломкам.

Так как же часто нужно менять ATF? Например, компания Aisin — один из крупнейших производителей коробок передач — рекомендует «обновлять» трансмиссионную жидкость частично раз в два года (или через каждые 20 000 км пробега) и полностью — каждые 60-80 тысяч. Тут стоит учитывать и условия эксплуатации автомобиля. Тем, кто практикует буксировку прицепа, резкие ускорения и простаивания в пробках, стоит заезжать в сервис почаще.

— При частичной замене меняется около 30-50% жидкости. Однако оставшееся в КПП масло быстрее окислит свежее, да и продукты износа фрикционов и металлическая пыль (особенно это касается вариаторов) никуда не денутся и продолжат абразивный износ узла. Полная замена жидкости в АКПП выполняется с использованием специализированного оборудования. Также одновременно желательно заменить фильтр тонкой очистки (если такой предусмотрен) и фильтр грубой очистки, который играет роль маслоприемника, — советует эксперт.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, в какую сумму сегодня обходится ремонт коробки передач владельцам машин с вариаторами.