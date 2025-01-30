Автоэксперт назвал 5 правил, способных продлить жизнь подвески автомобиля

Первое, что поможет водителю уберечь подвеску автомобиля — это внимательно следить за дорогой, избегая выбоин и иных неровностей. Впрочем, об этом знают, наверное, все — перед ямой или препятствием следует снижать скорость и проходить их максимально осторожно. А что еще? Полезными советами поделился эксперт.

Что нужно сделать, чтобы ходовая служила как можно дольше

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова также рекомендовала не перегружать автомобиль. Машина рассчитана на определенную нагрузку, а избыточный вес ощутимо ее усиливает, «травмируя» пружины, амортизаторы и шаровые опоры. В конечном счете, если транспортное средство часто перевозит слишком много груза, элементы ходовой выходят из строя раньше, чем могли бы.

Следующий совет — не откладывать замену изношенных деталей, поскольку один неисправный элемент вполне может повлечь поломку другого. Скажем, сломанная шаровая опора — если вовремя не поставить целую, потом придется покупать новые рычаги или амортизаторы.

Помимо прочего, крайне важно промывать подвеску и особенно — в холодное время года, когда коммунальные службы щедро посыпают дороги реагентами. Помните, что грязь и соль провоцируют коррозию. Наконец, время от времени проверяйте давление в шинах, ведь оно тоже влияет на распределение нагрузки на подвеску машины.

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