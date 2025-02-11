400 000 км без капремонта: названы самые надежные автомобильные двигатели

При сегодняшних заоблачных ценах на новые авто, причем в основном китайского происхождения, все большая часть российских автолюбителей предпочитает рынок подержанных машин. Которые, увы, как правило не без греха. Поэтому, отправляясь на «вторичку», лучше обращать внимание на модели, которые хотя и побегали свое и, возможно, не могут похвастать идеальным кузовом, зато вооружены очень надежными силовыми агрегатами. Правда, таких автомобилей не так уж и много. Тем не менее, они есть.

Так, по мнению руководителя отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьева, которым он поделился с «Российской газетой», стоит обратить внимание на такие модели, как Renault Logan, Sandero и Megane, Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado, Mitsubishi Lancer и Outlander, а также Honda CR-V и Accord.

Все перечисленные транспортные средства (если, конечно, они правильно обслуживались, что можно проверить по сервисной книжке), способны пройти минимум 400 000 километров без капитального ремонта.

Если мы говорим о «французах», то имеет смысл выбирать экземпляры с двигателем K4M 1.6 16V мощностью от 100 до 115 л.с. Производитель гарантирует, что он его ресурс составляет 250 000 км, однако на практике неприхотливый к топливу мотор «ходит» все 400 000, оставаясь даже после преодолении этой отметки вполне ремонтопригодным. Но есть важный нюанс: ремень ГРМ надо менять каждые 60 000 км.

У «Тойот» хороши движки 3ZR-FAE 2.0 (RAV4) и 1GR-FE 4.0 (Prado). Первый имеет мощность 148-158 л.с. и при заявленном ресурсе 270 000-300 000 км выхаживает 380 000-420 000. Но тут обращаем внимание на водяную помпу, менять которую следует каждые 50 000 км. Второй агрегат — бензиновый V6 — способен пройти более 400 000 км, если следить за чистотой системы охлаждения и каждые 70 000 км чистить дроссельную заслонку.

А вот «японцы» от Mitsubishi могут гордится двигателем 4B11 объемом 2 л. Его заводской ресурс — 250 000 км, но на деле он способен пройти более 350 000, если каждые 150 000 км менять цепь ГРМ.

«Хонды» же хвастают мотором R20A 2.0 литра, который, как считает эксперт, остается одним из лучших в своем классе по экономичности и надежности, даже несмотря на свою требовательность к качеству топлива и смазке. Но его «больное место» — необходимость регулярной регулировки зазоров клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов.