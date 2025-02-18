11

Автоэксперт рассказал, чего нельзя делать во время обкатки новой машины

Простые правила, которые стоит соблюдать до 5000 км пробега

Пренебрегать обкаткой нового автомобиля не стоит — лучше дать всем агрегатам и механизмам время на «притирку», чтобы в дальнейшем они работали слаженно и служили автовладельцу долгие годы. Но как именно нужно проводить эту самую обкатку? Чего категорически делать нельзя? На вопросы ответил эксперт.

Поделиться
Автор
Артем Князев

Изображение Автоэксперт рассказал, чего нельзя делать во время обкатки новой машины

В беседе с «Российской газетой» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов отметил, что эксплуатировать автомобиль в бережном режиме нужно примерно до 5000 км пробега. Следует аккуратно разгоняться и тормозить, избегать резких маневров, а также длительного холостого хода двигателя.

— В таком режиме подача масла в систему смазки относительно не велика, и силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание. Таким образом, холостые обороты допустимы лишь при прогреве двигателя не более 2-3 минут. При оптимальном режиме обороты нужно поддерживать на 2000 — 3000 об/мин. Кроме того, для нового мотора рекомендовано движение на скорости от 80 до 120 км/ч, — говорит эксперт.

Помимо прочего, в период обкатки новой машины нельзя допускать пробуксовку колес и перегрузку — то есть имеет смысл воздержаться от перевозки тяжелых грузов или большого числа пассажиров. На первых тысячах километров необходимо внимательно следить за индикацией на панели приборов и поведением автомобиля в целом: при возникновении подозрительных звуков, вибраций или каких-либо других странностей, стоит сразу же обратиться к дилеру.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует