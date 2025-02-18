Автоэксперт рассказал, чего нельзя делать во время обкатки новой машины

Пренебрегать обкаткой нового автомобиля не стоит — лучше дать всем агрегатам и механизмам время на «притирку», чтобы в дальнейшем они работали слаженно и служили автовладельцу долгие годы. Но как именно нужно проводить эту самую обкатку? Чего категорически делать нельзя? На вопросы ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов отметил, что эксплуатировать автомобиль в бережном режиме нужно примерно до 5000 км пробега. Следует аккуратно разгоняться и тормозить, избегать резких маневров, а также длительного холостого хода двигателя.

— В таком режиме подача масла в систему смазки относительно не велика, и силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание. Таким образом, холостые обороты допустимы лишь при прогреве двигателя не более 2-3 минут. При оптимальном режиме обороты нужно поддерживать на 2000 — 3000 об/мин. Кроме того, для нового мотора рекомендовано движение на скорости от 80 до 120 км/ч, — говорит эксперт.

Помимо прочего, в период обкатки новой машины нельзя допускать пробуксовку колес и перегрузку — то есть имеет смысл воздержаться от перевозки тяжелых грузов или большого числа пассажиров. На первых тысячах километров необходимо внимательно следить за индикацией на панели приборов и поведением автомобиля в целом: при возникновении подозрительных звуков, вибраций или каких-либо других странностей, стоит сразу же обратиться к дилеру.