Эксперт напомнил, какие системы нужно обязательно проверить в авто после зимы

Мало кто из автовладельцев уделяет время подготовке автомобиля к теплому сезону, ограничиваясь разве что заменой резины на летнюю. Между тем «весенняя» проверка после суровых российских морозов машине необходима. А куда именно нужно заглянуть и на какие системы стоит обратить особое внимание, напомнил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов подчеркнул, что после холодов нужно обязательно проверить в автомобиле все технические жидкости. Если «зимний» пробег превысил 7-8 тыс. км, стоит обновить моторное масло. А вот с омывайкой торопиться не следует: и весной случаются заморозки, так что «незамерзайку» лучше пока на обычную воду не менять.

Не лишним будет записаться на диагностику подвески и рулевого — чтобы специалисты убедились в отсутствии течей, люфтов, иных повреждений. Особое внимание — амортизаторам, шаровым опорам, втулкам, сайлентблокам, пыльникам: они часто нуждаются в замене именно после зимы. Разумеется, нужно проверить тормозную систему и заменить колодки с дисками, если это необходимо.

В числе прочих важных процедур — замена салонного фильтра и дезинфекция кондиционера. Кроме того, нужно проинспектировать щетки стеклоочистителя: в межсезонье на дорогах будет мокро и грязно, им предстоит потрудиться. Осмотрите кузов автомобиля на предмет сколов, коррозии и прочих дефектов. А вот с заменой шин на летние не спешите: дождитесь, пока на улице установятся стабильные +5-7 градусов по Цельсию.