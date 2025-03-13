Эксперт рассказал, какие системы авто нельзя проверить без спецоборудования

Провести регламентное техобслуживание машины или простой механический ремонт вполне реально самостоятельно — при наличии желания, знаний, навыков и «прямых» рук. Но в случае диагностики — особенно, если речь идет об электрических системах автомобиля — без специального оборудования не обойтись. А о том, что именно проверяется только с помощью дополнительных устройств, рассказал эксперт.

В первую очередь, как объяснил в беседе с «Российской газетой» руководитель направления «Рольф Автогарант» Алексей Крюков, спецоборудование нужно для диагностики модуля управления двигателем — «мозга» автомобиля. Без сканера, считывающего ошибки и анализирующего показатели в реальном времени, никак не обойтись. Понадобится он и при проверке катализатора. Как и газоанализатор, который изменяет уровень СО, СН и NOx в выхлопе.

Если возникла проблема с топливной системой, то специалисты используют стенд для проверки форсунок и манометр давления топлива, выявляющий неисправности насоса или регулятора. Если есть подозрение на некорректную работу поршневой группы, то мастер возьмет компрессометр (измеряет давление в цилиндрах) и тестер утечек (определяет, как «уходит» давление). При диагностике генератора и аккумулятора, помимо мультиметра, пригодится нагрузочная вилка и осциллограф. Коробки передач — сканер и манометр давления масла. Турбонагнетателя — опять же, манометр и эндоскоп.

— Некоторые неисправности можно определить на слух или по поведению автомобиля, но без специального оборудования полноценная диагностика невозможна. Использование профессиональных приборов помогает избежать ошибок при ремонте и своевременно обнаружить скрытые проблемы. Если у вас есть подозрения на поломку одной из этих систем, лучше провести компьютерную диагностику и проверить машину в сервисе, — подытожил эксперт.