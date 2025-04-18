Китайское недоразумение: как российские водители дорабатывают новые машины из КНР

Честно говоря, улучшать и дооснащать автомобили, даже совсем новые и гарантийные, в России любили всегда. Не повлияли на это ни драконовские меры имени ст. 12.5.1 КоАП РФ, ни резкий рост цен на запчасти и услуги сервисменов, ни какие-либо другие факторы. Дорабатывали и дорабатывать будем! Однако богатый и не совсем желанный ассортимент китайской продукции внес свои изменение в направлениях тюнинга. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Детская книжка о приключении Карандаша и Самоделкина стала для многих россиян пророческой: завидев готовый продукт, в частности — автомобиль, у нас принято наметить пути его улучшения и произвести перемены, желательно самостоятельно, в хорошей компании и подешевле. От старенького «Жигуля» до новенького «Мерса» — у каждого найдется недостаток, который требуется немедленно устранить. А раз есть потребность — будет и предложение. Так было, есть и будет.

Чтобы сделать машину тише и комфортнее, быстрее и агрессивнее, точнее в управлении или реакции на педали — это мы уже проходили. Решений — много, они часто уже опробованы и готовы к применению, подробно описаны на форумах и продаются комплектом, готовым к установке.

Бери инструменты и выходной день «под ручку» и вперед — инсталлировать! Впрочем, массовый завоз китайский автомобилей несколько изменил традиционные потребности российского водителя к «улучшайзингу»: отныне мы переделываем кресла, дорабатываем систему охлаждения и даже вносим изменения в приборы!

Фото производителя

Оказывается, у множества «поднебесных» ТС есть уникальная, ранее нигде не распространенная особенность: спидометры и круиз-контроль настроены иначе, чем у привычных авто. И если раньше выставленный на 100 км/ч «счетчик» давал примерно 94 км/ч по мнению комплекса фото- и видеофиксации, к чему все водители привыкли, то в случае с транспортными средствами из КНР запросто может быть и 103, что автоматически приводит к появлению в почтовом ящике «письма счастья».

Привыкнуть — дело на годы, а штрафы приходят уже сейчас, поэтому многие российские водители начали устанавливать на китайские автомобили... отдельные спидометры! За тысячу «деревянных» можно на маркетплейсе приобрести достаточно компактный, аккуратный и легко устанавливаемый прибор, который будет показывать достаточно точную скорость.

Инсталлируют его обычно в проем между приборной панелью и стойкой лобового стекла слева от водителя: и место удобное, и тянуть проводок питания до блока предохранителей близко. Более того, даже хрупкую приборную панель «китайца» лишний раз разбирать не придется: прокинул тонюсенький провод вдоль стойки и завел в недра, ничего не снимая. Просто, удобно и практично. И скорость — точная!