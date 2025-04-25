Озонация автомобиля: нужная процедура или очередной «развод на деньги»

Неприятный застарелый запах в салоне автомобиля, который не уходит и после комплексной мойки, преследует после зимы многих автовладельцев. Вроде и чисто, и ароматизатор «пашет не покладая рук», а вонь неизвестного происхождения все никак не переведется. Как с ней быть и можно ли избавиться, не покупая новую машину? На рынке услуг появилось новое предложение, с которым, по меньшей мере, следует познакомиться внимательнее: озонация транспортного средства. Что это за «зверь такой», выяснил портал «АвтоВзгляд».

Любой подержанный автомобиль, да еще и регулярно эксплуатируемый, набирает запахи: есть у водителя вредные привычки или нет, открыто окно или вечно работает кондиционер, один ездит или в компании — совершенно не важно. Даже самые бережливые и чистоплотные вынуждены каждый раз открывать дверь, а любой салон — не герметичен. Да и сам водитель — живой человек со всеми, простите за каламбур, вытекающими.

Так что лишние ароматы в машине обязательно заведутся, никуда от этого не деться, другой вопрос — как их победить. К слову, и система кондиционирования — далеко не безгрешна. В ее недрах создаются идеальные условия для появления грибка и плесени, сбора пыли и влаги, которые однажды обязательно скажутся на здоровье пассажиров. Причем происходит вышеописанное весьма оперативно, если не сказать большего.

Естественно, что описанная проблема — далеко не новость, и пути ее решения изыскиваются довольно давно. Первоначально решено было решать вопрос методом глубокой уборки, она же химчистка, с обязательной обработкой внутренних и внешних полостей, мойкой потолка и ковра, а не только кресел, глубокой проработкой контура системы вентиляции. Стоит дорого, времени занимает много, а результат — удачный не всегда. Чуть не досушил машину после — и только испортил.

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На помощь пришла медицинская технология, которая уже много лет используется в больницах, где чистота и обеззараживание помещений — ключевой залог успеха в лечении пациентов. Если точнее — обработка палат и коридоров озоном, который в силу своих химических свойств уничтожает болезнетворные бактерии и грязь, что является первоисточником неприятного запаха. Проще говоря, борьба с причиной, а не с последствиями.

Озон проникает во все полости и ниши, в пластики и кожу, в ковер и обшивку, уничтожая львиную долю известных человечеству бактерий. Сам же по себе, кроме заметного ощущения свежести, как после грозы, озон ничем не пахнет, в отличие от всяких «чистилок» с отдушками. Считается, что он эффективнее хлора в 300 раз.

Сама процедура представляет собой очистку специальным агрегатом, который устанавливается в салон автомобиля или шланг от которого пропускают в приоткрытое окно через уплотнитель, после чего внутреннее пространство машины автоматически обрабатывается около получаса-часа. Звучит классно, но что на деле?

После озонации, перед которой был заменен воздушный фильтр и проведена комплексная и тщательная мойка, в салоне действительно стало приятнее находится: дышалось легче, ощущение чистоты и комфорта заметно улучшилось и сохранялось порядка двух недель. После — привыкание или падение эффекта. Но в целом — достойная внимания услуга за полторы тысячи рублей. Впрочем, можно найти и дешевле, а некоторые мастера даже готовы приехать по адресу и провести процедуру в удобном месте.