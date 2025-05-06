Автоэксперт назвал четыре ошибки, которые совершают многие водители ежедневно

Чтобы автомобиль служил долго, важно к нему прислушиваться и присматриваться — чтобы не пропустить тревожные звоночки, сигнализирующие о неисправности. А еще — не забывать о базовых вещах, которые тоже крайне важны. И, казалось бы, все водители это знают, но все равно допускают ряд простых ошибок. А каких именно, рассказал эксперт.

Так, например, в беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий напомнил, что многие водители «забивают» на прогрев двигателя перед поездкой. Специалисты рекомендуют дать мотору поработать 1-2 минуты на холостых оборотах, чтобы масло равномерно распределилось по всем узлам. Игнорирование этого правила ведет к ускоренному износу цилиндров, поршней и других критически важных компонентов.

При этом важно помнить, что длительный прогрев (более 5-10 минут) тоже вреден — может образоваться нагар, повыситься расход горючки. Да и срок службы свечей зажигания в таких условиях сокращается.

Не менее серьезной ошибкой является игнорирование сигналов приборной панели. Многие водители месяцами не реагируют на горящий индикатор Check Engine, считая это ложным срабатыванием. Но даже, казалось бы, незначительная неисправность может со временем перерасти в серьезную поломку, требующую дорогостоящего ремонта.

Регулярный контроль давления в шинах — еще один важный момент, которым часто пренебрегают. При температурных колебаниях давление меняется, что влияет на управляемость, расход топлива и износ резины. Проверять этот параметр следует минимум раз в неделю и перед дальними поездками.

Также не стоит забывать о регулярной проверке уровня масла — эта простая процедура может предотвратить серьезные проблемы с двигателем.