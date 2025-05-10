Пять лет и 50 000 км пробега: как немецкая присадка меняла характер Audi

Наша недавняя публикация, в которой приводились итоги практических испытаний ресурсосберегающей присадки, вызвала большой интерес у автомобилистов. Учитывая очевидную актуальность данной проблематики, во многом обусловленной нынешними непростыми экономическими условиями, портал «АвтоВзгляд» решил продолжить тему и рассказать о результатах длительного тестирования еще одной оригинальной добавки для двигателя — немецкого препарата Molygen Motor Protect.

Согласитесь: когда производитель обещает обеспечить защиту силового агрегата на солидном пробеге в 50 000 км, это может быть расценено как банальный маркетинговый ход.

Впрочем, почему бы не попробовать проверить указанное заявление фирмачей в режиме slow life — без автобановых марафонов и искусственных нагрузок? Именно так и поступили тест-редакторы портала «АвтоВзгляд», проведя совместно с коллегами из портала «АвтоПарад» пятилетний эксперимент с антифрикционной добавкой Molygen Motor Protect.

Это тестирование проводилось на Audi A6 с бензиновым 2,4-литровым «атмосферником». В качестве испытательного полигона использовались обычные дороги, а испытуемым объектом выступил двигатель Ауди, накатавший 110 000 км пробега. Общий хронометраж тестирования составил почти 60 месяцев.

Ключевая особенность присадки, которую мы проверяли — отсутствие в составе твердых частиц. Вместо привычного графита или дисульфида молибдена здесь работает особая молекулярная пленка, обладающая, по заверениям разработчиков, рядом важных свойств. Например, она постоянно обновляется в зонах трения, выдерживает нагрев до 450°C и не влияет на вязкость моторного масла.

Фото портала АвтоВзгляд.

В качестве критериев оценки эффективности препарата использовались показатели расхода топлива и уровня шума, периодически измеряемые на двигателе. Динамика изменений этих параметров оказалась довольно любопытной. Начнем с топливного «аппетита». Стартовые значения данного параметра фиксировались на уровне 14 л/100 км (смешанный цикл езды). Через два года они понизились до 12,7 л/100 км (фото ниже). А финишный замер зафиксировал значение уже в 12,5 л/100 км.

Звуковая картина тоже показала положительную динамику. В частности, шумность мотора снизилась на 1,3-1,4 дБ. Чтобы лучше понимать данный результат, отметим — по эффективности это эквивалентно замене старых опорных подушек двигателя на новые. Как видим, в общем и целом — неплохо, тем более что никаких побочных эффектов в работе системы смазки зафиксировано не было.

Можно предположить, что выявленные качества присадки обусловлены заявленной адаптацией состава к условиям работы двигателя внутреннего сгорания.

Согласно ей, на первых 5000-6000 км пробега идет формирование защитного слоя на микротрещинах металла, затем в течение последующих 10 000 км происходит оптимизация геометрии сопрягаемых поверхностей, а уже после 15 000 км — поддержание стабильного коэффициента трения.

Фото портала АвтоВзгляд.

Правда, тут важно учитывать один существенный нюанс: эффект от присадки проявляется только в тех силовых агрегатах, детали которых не имеют критического износа. Очевидно, что если задиры металла перешли в стадию «альпийских горок», молекулярная пленка справиться с ними уже никак не сможет.

Окончательный вердикт по итогам испытаний состава Molygen Motor Protect таков: препарат свою эффективность однозначно доказал. Это как раз тот редкий случай, когда маркетинговые обещания совпали с реальностью. Но помните: данную присадку не стоит воспринимать как волшебный эликсир.

Она не восстановит убитые вкладыши и не вернет старому изношенному движку утраченную мощность. Однако для профилактики износа в моторах до достижения 150 000-200 000 км пробега — это вполне себе рабочий вариант. Причем, что важно, тут не нужно гадать, «подействует или нет» — изменения, как показало тестирование, происходят плавно, но необратимо.