Эксперт назвал пять главных причин повышенного расхода масла в двигателе

Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда уровень масла в двигателе неожиданно снижается между плановыми заменами. Это может быть вызвано рядом причин, каждая из которых требует своего подхода к решению.

Как отметил в беседе с «Российской газетой» директор Vertex Group Константин Ожогин, наиболее распространенная проблема — потеря герметичности сальников и прокладок, которую можно устранить заменой изношенных элементов. Другая частая причина — использование масла с неподходящей вязкостью, что решается простой заменой жидкости на рекомендованную производителем. Однако более серьезные случаи — такие, как износ маслосъемных колпачков или поршневых колец — могут потребовать капитального ремонта двигателя автомобиля.

Эксперт обратил внимание в том числе и на поведенческие факторы: длительная работа на холостых оборотах и агрессивный стиль вождения с постоянным раскручиванием двигателя до максимума значительно увеличивают расход масла.

Главным же способом избежать проблем Ожогин обозначил то, что необходимо не игнорировать первые признаки проблемы и регулярно проверять уровень масла, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном режиме. Для ранней диагностики проблем рекомендуется обращать внимание на три ключевых симптома: появление характерного запаха в салоне, дым при открытии клапанной крышки и сизый выхлоп при резком нажатии на газ.