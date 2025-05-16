Эксперт Бахарев объяснил, что будет, если не менять тормозную жидкость

Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, то есть постепенно впитывает влагу из воздуха. А это приводит к двум ключевым проблемам: снижению температуры кипения и риску коррозии элементов системы.

Как в беседе с «Российской газетой» объяснил технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев, при интенсивном торможении перегретая тормозная жидкость может закипеть, образуя паровые пробки, из-за чего педаль тормоза проваливается, а эффективность замедления резко падает. И это особенно опасно на высоких скоростях или при плотном движении в тех же пробках.

Кроме того, накопление воды провоцирует появление коррозии металлических деталей — рабочих цилиндров, суппортов, магистралей. Со временем ухудшаются и другие свойства: снижается смазывающая способность, накапливаются загрязнения от износа узлов. Все это негативно влияет на работу тормозов и может потребовать дорогостоящего ремонта.

Стандартный интервал замены — каждые два года или 30-40 тыс. км, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако в условиях высокой влажности, эксплуатации машины в горной местности или при активной езде с частыми торможениями заливать новую жидкость стоит чаще.

На необходимость замены указывают несколько признаков: мягкая педаль тормоза, увеличенный тормозной путь, срабатывание предупреждающей лампы на панели приборов, потемнение или помутнение жидкости. Некоторые сервисы предлагают проверку температуры кипения, но важно учитывать, что дешевые тестеры, измеряющие электропроводность, не дают точных результатов для современных составов.

Своевременная замена тормозной жидкости — простая, но критически важная процедура. Она не только обеспечивает безопасность, но и продлевает срок службы тормозной системы, предотвращая серьезные поломки, подытожил эксперт.