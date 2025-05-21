Ошибка водителя, или Почему на ходу открывается капот

Страшный сон любого водителя — открывшийся на ходу капот. Оттого и проверяем, подергивая периодически и перезакрывая: больше, конечно, чтобы себя успокоить, ведь в трех случаях из четырех в этой смертельно опасной ситуации водитель мгновенно теряет весь обзор вперед и частенько закрывает рефлекторно глаза. Подробности — на портале «АвтоВзгляд»

Увидишь подобное на дороге и ничего, кроме сожаления не испытываешь: вот же не повезло бедняге! Открытый на ходу капот — это, как минимум, замена лобового стекла и ремонт крайне хрупкой рамки, а возможно — и стоек с крышей. Впрочем, крышу-то то тянут, а как быть со стойками — большой вопрос. И это — если очень повезет: мгновенно перекрытый обзор через главное автомобильное стекло часто приводит к сильным авариям — на малой скорости капот, увы, редко открывается. Чаще — на высокой.

Конечно, надо проверять себя: покопался — хлопнул — дернул рукой. Забыл, что проверил — вышел и перепроверил. И не говорите, что сами не такие — у страха глаза велики, а береженого — сами знаете, кто бережет. Однако в большинстве подобных случаев вина водителя — не самая распространенная. Гораздо чаще причиной столь опасного, если не сказать больше, происшествия, кроется, как ни странно, в железе. Точнее — в элементах автомобильного кузова, которые и взаимодействуют с капотом.

Аварии на дорогах — дело будничное, машин много, трафик жесток, так что стукнуться хоть раз доводилось каждому. Особенно — в крупных городах, где движение отличается особенной насыщенностью, а водители имеют слишком много причин, чтобы отвлекаться. Тот же смартфон, в который мы вечно пялимся по делу и без.

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После ДТП, оформив все бумажки, едем в кузовной цех — надо отремонтировать: даже в мелкой аварии, помимо капота, страдает «телевизор»: несущая передняя рамка, на которой стоят и фары, и бампер, и радиаторы. Менять его — дорого, причем львиная доля цены — работа. Оттого чаще предлагают вытянуть, мол, повреждение невелико, можно и «малой кровью» отделаться. На том, как правило, и сходятся.

Так замок капота, который тоже стоит на «телевизоре», меняет свое положение относительно ответной части на капоте. Иногда — заметно: приходится сильнее хлопать, а крышка закрывается не с первого раза. Кстати, в ДТП ломается и сам замок, загибаясь и деформируясь. Когда его меняют?

Честный ответ — никогда. Подтянули, прикинули, чтобы «язычок» попадал, да воткнули на место. Вот и весь ремонт. Иногда еще смажут, чтобы легче заходил. А ведь там есть еще и трос, который имеет свойство натягиваться, делая капот всегда чуть приоткрытым! Его тоже меняют примерно «никогда».

В результате страдает конструктив, который в полной и заводской мере уже не работает. На высокой скорости сопряженной, скажем, с ямкой, капот может открыться прямо перед ничего не ожидающим водителем. И случится авария, которой, будь автовладелец чуть опытнее, можно было бы избежать. Отдай он себе отчет, что плохо закрывающийся капот — проблема, забеги заранее к мастеру с вопросом, и — нет проблем. Ну а теперь — хлопнем еще раз крышкой посильнее. Чтобы наверняка!