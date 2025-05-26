Эксперт напомнил, какие системы нужно обязательно проверить в авто перед жарой

Особого внимания заслуживают аккумулятор и система кондиционирования. Профилактический осмотр батареи и климатической установки избавит от неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент. Впрочем, уделить время нужно не только им.

В беседе с «Российской газетой» руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман отметил, что после зимнего сезона обязателен комплексный осмотр автомобиля на подъемнике. Нужно провести тщательный осмотр ходовой части и элементов кузова, подвергавшихся воздействию реагентов. Проверке подлежат резиновые компоненты подвески, металлические детали (на предмет коррозии), а также датчики на днище, которые могли пострадать от агрессивной среды.

Двигатель тоже требует диагностики перед летним сезоном. Необходимо проверить состояние валов, клапанного механизма и системы вентиляции картера. Не стоит забывать про электронные системы — они нуждаются в инспекции после зимних перепадов температур. А своевременное выявление проблем поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Кстати говоря, нередко именно в преддверии жаркого сезона водители замечают новые подозрительные шумы в автомобиле, и это связано с заменой резины. Мягкие летние покрышки и отсутствие снега по обочинам делают все звуки более отчетливыми. Стоит запомнить характер и локализацию новых звуков — эта информация поможет механику быстрее выявить проблему при диагностике.