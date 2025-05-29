Застучало, закричало: почему бубнит глушитель выхлопной системы машины

Громкий и яростный звук работы двигателя внутреннего сгорания нравится далеко не всем: на каждого, кто заплатил «за выхлоп», найдется десяток тех, кому новые «ноты» в работе системы выпуска отработанных газов по душе не придутся. И первым, конечно, под череду сомнений попадет именно глушитель, оконечная банка. А зря, проблема обычно далеко не в нем. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В трех случаях из четырех проблема не там, где кажется

Новый звук в работе выхлопной системы, внезапно объявившийся прямо в пробке или после прохождения всегда бодрого столичного «лежачего полицейского», говорит только об одном: пора на ремонт. Забубнив, выхлопная толсто намекнула, что где-то появилась прореха, которую надо бы заделать.

Все новомодные «пластыри», которыми предлагается такие неприятности лечить — чистой воды «подорожник», то есть успокоение нервов и крайне временное решение, которое не отменяет посещения СТО со сварочным аппаратом. И хорошо, если есть к чему варить: машины у нас старые, так что порой «латать, не за что хватать».

Фото: globallookpress.com

Как правило, первым под сомнение попадает именно глушитель: он частенько бывает ржавым, порой и мятым, так что на него подумать проще всего. Но в трех случаях из четырех, причина кроется отнюдь не там. Может быть, это коллектор приказал долго жить или центральная труба? Выбор есть!

И тут может быть только один подход: поднимать и смотреть. Разве что стойкий запах выхлопных газов в салоне способен слегка сократить радиус поисков. Спереди пахнет — идем к капоту, сзади — к багажнику. Но всегда нужно сначала убедиться, а потом уж покупать запчасти и приниматься за «болгарку».

Хотя есть в выхлопной системе одна составляющая, которая выходит из строя чаще остальных: речь идет про гофру. Она нужна для компенсации детонации от работы двигателя, оттого сделана подвижной, сетчатой или «кольчужной», кому как больше нравится. А раз это не единый кусок железа, то и прогорает он значительно быстрее прочих.

Если дребезг появился впереди, особенно «ароматно» на водительском месте, а при нажатии на педаль «бубнеж» появляется сразу — с высокой долей вероятности наш вердикт поставлен правильно: осмотр начнем с гофры. Ну как — осмотр. В работе будут скорее уши, ведь внешне элемент может выглядеть вполне цельным, а внутри — рассыпаться.

С гофрой и ее заменой есть одна тонкость: мало просто купить и поменять. Увы, практика показывает, что новые «магазинные» ремонтные детали служат очень недолго: два-три года. После — снова замена. Но опытный автомобилист подскажет: нужно поехать на разборку и купить гофру с «малопробежного» автомобиля. Ведь выбирают ее просто по размеру трубы! Такая прослужит долгие годы, а ее замена, с высокой долей вероятности, предстоит уже следующему владельцу автомобиля.