«Антидождь» для авто из зубной пасты и картошки: миф или реальный лайфхак

Автомобили, как водится, ломаются внезапно, даже новые. И как назло: в самых неподходящих местах. И в этом случае до СТО еще надо как-то добраться, так что водитель ищет хоть какое-то решение проблемы. И тут иногда помогают нетрадиционные способы выхода из ситуации — мыло, горчица, яйца и даже водка вместо «омывайки» зимой. Это, конечно, не ремонт, но иногда помогает добраться до сервиса. Портал «АвтоВзгляд» собрал все нелепые, отчаянные и относительно реальные способы подручного ремонта и ухода за машиной. Насколько они эффективны — судить вам.

Для начало о том, что реально и часто используют, потому как работает. Глицерин размягчает резину, благодаря своим гигроскопическим свойствам поглощает влагу из воздуха и удерживает ее внутри материала, что делает резину мягче и эластичнее. Особенно полезен зимой. Если использовать 70% раствор, а температура его замерзания около -38 °C, то он спасает уплотнители от примерзания и растрескивания. К тому же придает резине блеск, закрывая мелкие трещины. Но если нанести его слишком много, могут остаться разводы, к которым быстро липнет пыль.

Уксус и лимонная кислота хорошо справляются с солевыми разводами на кузове — достаточно протереть поверхность. Однако обязательно смывайте средство водой, иначе есть риск повредить лакокрасочное покрытие. Если хотите придать стеклам водоотталкивающий эффект, можно использовать обыкновенный свечной парафин, и да — все современные воски для автомобилей содержат парафиновые элементы.

После предварительной очистки и обезжиривания стекла (например, водкой), парафин наносится тонким слоем и создает пленку, от которой вода скатывается в капли. Это облегчает работу «дворников» и улучшает обзор в непогоду. Кстати, этот же метод иногда используют домохозяйки для защиты хромированных поверхностей в ванной.

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Зубная паста неожиданная, но вполне рабочая полироль. Натер фару — и она становится прозрачнее, хотя и ненадолго. Более того, паста работает и как «антидождь». Нанесенная тонким слоем на зеркала заднего вида, тщательно растертая после высыхания, она действительно создает водоотталкивающую пленку, которая помогает каплям скатываться при движении, улучшая обзор в непогоду.

Еще одно средство из разряда «антидождь» — картофель. Натираем срезом клубня стекло, растираем после высыхания и смотрим, как вода скатывается. Пару часов в дождь эти методы работают. Отдельной строкой — растворители почти всего. Самый популярный — керосин. Чуть дороже и злее — уайт-спирит. Именно они входят в состав фирменных средств для удаления пятен. Но есть нюансы. Во-первых, душистого запаха ждать не стоит. Во-вторых, высоки риски при неаккуратном использовании, можно повредить ЛКП.

Белесые разводы, потемнение, жирная пленка, вот сопутствующие «прелести» этих агрессоров. А еще после такой процедуры машину придется мыть автошампунем, иначе кузов будет собирать пыль, как липкая лента мух. Битумные пятна можно попробовать убрать растительным маслом или даже маргарином.

Масло растворяет жирные загрязнения. Наносим, ждем пару минут и убираем губкой. Похожим эффектом обладает дегтярное мыло. Им пользуются, когда нужно оттереть особенно стойкие пятна. Удивительно, но факт: следы от насекомых можно убрать обыкновенным кондиционером для волос, нанеся его тонким слоем, подождав несколько минут и стерев все мягкой тряпкой.

Фото портала АвтоВзгляд.

А теперь — в салон. Здесь народ тоже не теряется. Против запахов под сиденье закидывают активированный уголь. Пахнет меньше — факт. Кожаные диваны моют раствором хозяйственного мыла. Ну а если пятно на торпедо или сиденье не дает покоя — протирают, опять же, универсальнейшей водкой. Дешево, сердито, иногда даже эффективно. Скрипящие петли дверей «успокаивают» тормозной жидкостью.

Силикагель — простой способ борьбы с влагой в салоне. Пакетики размещают на приборной панели, под сиденьями или в багажнике. Он предотвращает запотевание стекол, запахи, коррозию и плесень. Главное тут: не забывать его периодически просушивать, иначе пользы будет— ноль.

Ниже перечислены методы, конечно эпические, но не всегда подходящие для современных машин. Сухая горчица — легенда гаражной медицины. Пара ложек в бачок — и течь вроде как устраняется. Но работает только с водой, а не с антифризом. Используя яичный белок, тоже временно можно заткнуть дыру в радиаторе: типа, сварится прямо в нем и забьет отверстие.

Чай, табак, хлебный мякиш, жвачка, мыло — все идет в ход, если надо доехать. Эффект на несколько километров, да еще с риском дорогого ремонта. На современных машинах почти все эти методы чаще вредят, чем помогают. Народные рецепты — как валидол в острых случаях, когда уже совсем не до правил. Поэтому при возможности, лучше вызывать эвакуатор и не экспериментировать.