Автоэксперт рассказал, на чем нельзя экономить во время обслуживания авто

Экономия — это, конечно, полезно. Но и тут требуется рациональный подход, чтобы попытки сократить расходы не обернулись серьезными проблемами и куда более ощутимыми затратами. На чем не стоит экономить, обслуживая собственный автомобиль, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев отметил, что многие водители откладывают замену изношенных щеток стеклоочистителей до тех пор, пока разводы не начнут серьезно ухудшать видимость. И в итоге им приходится тратиться не только на новые «дворники», но и на полировку или даже замену стекла.

Но куда более опасна заправка некачественным топливом. Грязь и вода в такой «горючке» засоряют топливные фильтры, повреждают насос и ускоряют коррозию системы. Из-за этого свечи покрываются нагаром, растет детонация, а двигатель работает с повышенным износом. Аналогичные проблемы возникают при использовании дешевого масла. Оно хуже смазывает детали, плохо отводит тепло и слабо защищает от коррозии, сокращая ресурс мотора.

Не менее вредны задержки регламентного ТО. Даже если производитель указывает межсервисный интервал в 15 тыс. км, в условиях городских пробок, перепадов температур и плохих дорог масло и фильтры изнашиваются быстрее. К тому же некоторые автовладельцы ошибочно полагают, что «необслуживаемые» узлы, такие как коробка передач, не требуют внимания. Требуют! Трансмиссионное масло нужно менять — каждые 60-100 тыс. км, а при агрессивной езде или частых коротких поездках — еще чаще.

Стремление сэкономить заставляет многих обращаться в «гаражи», даже при обслуживании современного, относительно нового авто. Но такие машины требуют специального оборудования и знаний, особенно если речь идет о «китайцах». Наконец, далеко не всегда оправдана покупка дешевых запчастей — например, аналогов оригинальной продукции. Некачественная деталь может спровоцировать серьезные поломки, которые сведут всю экономию на нет.