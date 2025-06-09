Попадос: чем заканчивается мойка радиатора авто без разбора системы охлаждения

Самый простой и быстрый способ встать в известную позу перед оплатой дорогостоящей переборки двигателя — перегреть его. А как проще всего добиться перегрева? Правильный ответ — забитый грязью радиатор. Но ведь его же можно на любой мойке высокого давления промыть и успокоиться, не так ли? Именно с этого глубокого заблуждения и начинается у многих автовладельцев дорога к шестизначному счету за переборку мотора. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Впереди — целое лето: поедем на море, на озера с палатками, будем много путешествовать и отдыхать на даче. Или не будем, потому что в самом начале «отпускного сезона» бездарно схватим на ровном месте дорогостоящий ремонт автомобиля — переборку силового агрегата. Как? Да очень просто.

В первой же пятничной пробке перегреем его, да так, чтобы и ГБЦ повело, и антифриз расплескался по всему моторному отсеку. Включая и «внутрянку» ДВС, конечно. Чтобы наверняка, безапелляционно и по полной программе. Страшно? И мне. Но российский водитель на эти грабли исправно год от года наступает, соглашаясь на один и тот же самообман.

На множестве автомоек есть услуга по очистке радиатора: мастер с уверенным и даже сосредоточенным лицом струей воды под высоким давлением через щели и прорези решетки прополощет отсек с радиатором. Далее — в кассу и со спокойной душой домой. Все же знают, что по весне надо радиатор помыть. Вот мы и помыли. Кстати, с тем же успехом, но за куда меньшие деньги можно его тряпочкой протереть — эффект тот же. Потому что такая мойка радиатор никогда не очистит. И тому есть сразу несколько причин.

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Во-первых, грязь скапливается не на поверхности, а в самой глубине сот детали, откуда ее надо буквально выбивать. Обычно автомеханики используют специальную, особо едкую, автохимию и мойку с действительно высоким давлением, которой кузов авто мыть не стоит. Как все это заменить простой автомойкой — вопрос.

Второй пункт — инженерный: в автомобиле сегодня несколько радиаторов — на мотор, на КП и на кондиционер. Не даром же конструкцию, представляющую собой бутерброд, называют кассетой радиаторов. Основная проблема — в толстом ковре, собранном между всеми ними. Вытащить его без разбора того самого бутерброда — просто невозможно.

Но на автомойке вам об этом, конечно, не расскажут. Третий пункт — теоретический: для полновесной чистки радиатора мыть его следует не только снаружи, но и внутри, там грязь и осадок тоже скапливается. Провести все перечисленные процедуры без разбора системы охлаждения двигателя физически невозможно. Никак. Совсем никак.

Но люди, оценивающие любую задачу исключительно по ее цене, ведутся на разговоры о том, что, мол, радиатор можно и за тысячу рублей помыть. Зачем же платить мастеру, разбирать машину, покупать новую охлаждающую жидкость, когда можно просто повести по объекту струей воды и радостно «поставить галочку» в голове? Правы знатоки: не вымрет, как мамонт, любитель халявы с традиционно слабой технической подготовкой. На то и расчет, собственно.