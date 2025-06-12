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Береги движок снову: как продлить жизнь мотора китайского автомобиля

5 правил, которыми пренебрегают 90% водителей

Китайские автомобили давно перестали быть экзотикой на российских дорогах, но вопросов к надежности их двигателей все еще предостаточно. Многие водители уверены, что «поднебесные» моторы требуют особого подхода, хотя на деле ключ к долгой службе — в соблюдении базовых правил, которые часто игнорируются. Какие ошибки сокращают ресурс силового агрегата и как их избежать, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Артем Князев

Изображение Береги движок снову: как продлить жизнь мотора китайского автомобиля

Первый миф — необходимость длительной обкатки. Производители часто «прописывают» щадящий режим на первые тысячи километров, но это не значит, что двигатель нужно «беречь» годами. Современные технологии сборки и материалы минимизируют необходимость в классической обкатке. Гораздо важнее избегать резких нагрузок «на холодную» и не раскручивать мотор до отсечки. Плавное увеличение оборотов на первых 1500-2000 км — оптимальный вариант.

Второе правило касается прогрева. Многие уверены, что китайский двигатель от греха подальше нужно «доводить» до рабочей температуры на месте. Однако долгий прогрев на холостых оборотах вредит мотору: топливо смывает масло со стенок цилиндров, увеличивая износ. Достаточно 30-60 секунд для распределения масла, после чего можно начинать движение, избегая высоких оборотов до тех пор, пока температура в системе охлаждения не дойдет до 90 градусов.

Третий момент — выбор масла. Экономия на смазочных материалах для китайских двигателей особенно критична. Дешевые лубриканты с неподходящими допусками быстро теряют свойства, что приводит к закоксовыванию колец и износу вкладышей. Важно использовать только рекомендованные производителем продукты, даже если их цена кажется высокой. И не стоит растягивать интервалы замены — 10 000 км для минеральных и 15 000 км для синтетических масел являются пределом.

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Четвертая ошибка — игнорирование качества топлива. Китайские двигатели часто проектируются под низкооктановый бензин, но это не значит, что можно заливать что угодно. Низкосортное топливо с примесями вызывает детонацию, загрязняет форсунки и камеру сгорания. А если в регионе нет надежных заправок, стоит добавить в систему фильтр тонкой очистки и периодически использовать проверенные присадки для очистки инжектора.

Пятое правило — внимание к системе охлаждения. Перегрев губителен для любого мотора, а китайские двигатели особенно чувствительны к температурным перепадам. Важно регулярно проверять уровень антифриза, состояние помпы и термостата. Замена охлаждающей жидкости раз в 2-3 года — обязательная процедура, даже если производитель заявляет о «бесконечно долгой жизни» состава.

Срок службы китайского двигателя (как, впрочем, и любого другого) зависит не от мифических «особых условий», а от соблюдения простых, но важных принципов эксплуатации. Отказ от крайностей — таких, как излишняя бережливость или пренебрежение обслуживанием — позволит мотору отработать без проблем сотни тысяч километров. Если, конечно, вам изначально, еще при покупке авто, повезет не нарваться на заводской брак. Но это совсем другая история...

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