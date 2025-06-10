Эксперт Сосновский объяснил, как машина «высчитывает» интервал замены масла

Условия замены моторного масла определяются автоматически бортовой электроникой, которая анализирует данные с различных датчиков. Система учитывает температурные показатели, степень износа смазочного материала, наработку двигателя в моточасах, частоту холодных пусков, количество циклов прогрева до рабочих температур и другие параметры.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский объяснил, что на основе этих факторов формируется комплексный алгоритм, позволяющий корректировать периодичность технического обслуживания в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Производители изначально устанавливают предельные значения пробега между заменами — например, 30 000, 20 000 или 15 000 километров, но фактический интервал может изменяться в зависимости от текущей нагрузки на силовой агрегат. При ухудшении условий эксплуатации система сокращает рекомендованный срок обслуживания.

В качестве примера эксперт привел современные BMW, где базовый интервал составляет 15 000 км, но индикатор замены масла может «загореться» раньше благодаря системе CBS (Condition Based Service, «техническое обслуживание по фактическому состоянию»), которая отслеживает темпы старения смазочного материала. И подобные алгоритмы используются многими автоконцернами.

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