Сомнительный коктейль: можно ли смешивать бензины с разным октановым числом

Вопрос о смешивании бензинов с разным октановым числом волнует многих автовладельцев. Одни делают это сознательно, периодически используя более дешевое топливо, пытаясь сэкономить, другие — вынужденно, когда нужной «еды» для машины нет на заправке. Но насколько безопасна такая практика для двигателя, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Стоит, наверное, напомнить, что октановое число (ОЧ) — это показатель стойкости бензина к детонации, то есть к преждевременному воспламенению в цилиндрах мотора. Чем выше число, тем более устойчиво топливо к сжатию. Например, АИ-92 детонирует легче, чем АИ-95 или АИ-98. Автопроизводители всегда указывают в мануалах рекомендуемый тип топлива, обязательно дублируя эту информацию на лючках бензобаков. И отклонение от этих рекомендаций может серьезно повлиять на работу силового агрегата.

Но что, все-таки, случится, если смешать «девяносто второй» и «девяносто пятый»? Теоретически, в этом случае получится топливо с промежуточным значением. Например, при равных пропорциях АИ-92 и АИ-95 выйдет примерно АИ-93,5. Для многих современных движков такая разница некритична, особенно если транспортное средство рассчитано на потребление на 92-го. Однако если мотор требует 95-й или выше, использование смеси может взывать (и, скорее всего — вызовет) детонацию, особенно если авто идет под нагрузкой.

Правда, как утверждают специалисты, на практике все происходит несколько иначе, что, на самом деле, еще хуже для «здоровья» авто. Так, главный механик одного из столичных таксопарков Юрий Суров считает, что смешивать-то разные типы бензина можно, но смысла особого в этом нет:

Фото globallookpress.com

— Бензин с более высоким октановым числом окажется в верху бака, а с низким — внизу, при этом они не перемешиваются из-за разной плотности. То есть первым израсходуется АИ‑92, а уже потом сольется АИ‑95...

И главная тут опасность — в непредсказуемом изменении детонационной стойкости. Да, умные электронные системы ТС (датчики детонации, ЭБУ) могут скорректировать угол зажигания, но их возможности не безграничны. Если силовой агрегат рассчитан на высокооктановый бензин, а в него регулярно льют смесь с низким ОЧ, то автовладелец должен быть готов к неприятностям.

В том числе и к повышенному износу цилиндро-поршневой группы из-за микровзрывов (той самой детонации), и перегреву двигателя, и потере мощности, и увеличенному расход топлива. Кроме того, разные виды бензина могут содержать несовместимые присадки, что способно вызвать образование отложений в топливной системе.

Единственная, пожалуй, ситуация, когда смешивание бензинов оправдано, это отсутствие на АЗС нужного топлива, а ехать, как говорится, надо. В таком случае лучше долить бензин с близким октановым числом (например, 95-й в мотор, рассчитанный на 98-й или, соответственно 92-й при необходимом 95-ом) и, по возможности, немного — до следующей бензоколнки.

Фото globallookpress.com

Но в целом, повторим, регулярно смешивать бензины с разным октановым числом не стоит. Это может негативно сказаться на ресурсе двигателя, особенно если он турбированный или высокофорсированный.

Лучше использовать топливо, рекомендованное производителем, а в крайних случаях — хотя бы избегать больших перепадов в октановом числе. Бережное отношение к топливной системе сэкономит деньги на ремонте в долгосрочной перспективе.