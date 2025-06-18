Щелкунчики: зачем автосервисы скупают скорлупу грецкого ореха

Дефицита на российском рынке запчастей и автомобильной «химии» вроде и не осталось, сложности наблюдаются лишь по ряду действительно редких и всегда проблемных деталей, однако многие автосервисы начали предлагать услуги, свойственные ранним двухтысячным. И не потому, что варианта иного нет, а по причине достойного результата и практически полного отсутствия негативных последствий. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Начало века запомнилось автомобилистом бумом новых импортных автомобилей, а более изощренные в своих изысканиях поклонники четырехколесного транспорта вспомнят еще и новые поколения моторов: более мощных, технологичных и экономичных. Яркий тому пример — GDI, который компания Mitsubishi выкатила на российский рынок в самом начале двухтысячных.

Движки этого семейства отличались большей производительностью при меньшем потреблении горючего, однако непосредственно в России практически не пошли. Почему? А потому что не готова была российская действительность тех лет к новым японским технологиям. Корень всех бед был в горючем.

АЗС тогда сплошь и рядом торговали крайне посредственным бензином, богатым серой. А моторы GDI, они же «джи-ди-ай», «гди» или «джедай», в своей погоне за каждой каплей топлива, умудрялись этой самой серой забиваться так, что их приходилось вскрывать и чистить. Причем — довольно часто. Именно поэтому GDI в России сразу невзлюбили, а производителю пришлось оперативно заводить на рынок менее сложные и более терпеливые к топливу моторы.

Фото: globallookpress.com

Другой вопрос: а как чистили? Ребята, что тогда были первым дилером «Митсу» и вершиной дилерской цепочки в России, придумали следующую историю. Чтобы быстро, насколько это возможно, и безболезненно для силового агрегата и сопутствующих узлов ободрать залежи серы, нужно было использовать небольшой пескоструйный аппарат.

Но ведь песок посечет «потроха», скажете, и будете абсолютно правы: конечно, посечет. Поэтому использовали не песок, а дробленую скорлупу грецкого ореха, которая, при своей относительной твердости серу соскабливала, а металл не трогала. Так и чистили, пока в Токио не придумали состав, позволяющий российскую проблему решить. Рекламировать не будем, но найдете быстро.

Годы прошли, а проблемы остались: отечественный автопарк наотрез отказывается молодеть. А запчасти — только дорожают. Поэтому для восстановления сложных агрегатов все чаще применяют самые изощренные технологии. Вернули и скорлупу грецкого ореха.

Провести тонкую очистку клапанов и, например, дроссельной заслонки, которую вообще нельзя трогать ничем, тверже ветоши, можно оперативно отскоблить буквально до блеска древним способом начала века. Так что в дорогих сервисах, где за клиента борются и машины ценят, все чаще можно заметить мешочек той самой скорлупы. Так что будете этим летом лузгать орехи — не выбрасывайте: ценный продукт!