Автоэксперт Стрельбицкий перечислил симптомы поломок коробки передач

В первую очередь вызвать беспокойство автовладельца должны нехарактерные шумы. Нарастающий гул, вибрация или металлический лязг на холостом ходу часто говорят о разрушении подшипников, шестерен или критическом снижении уровня масла в коробке передач. Визуальным индикатором появившихся проблем может выступать протечка жидкости ATF. Впрочем, есть и другие симптомы.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал, что первый признак неисправности механической коробки — затруднения при переключениях. Если рычаг движется туго, передачи включаются нечетко, и этот процесс сопровождается посторонними звуками, значит, пора записаться на диагностику.

В роботизированных трансмиссиях неполадки проявляются толчками, «провалами» между передачами, задержками. И обычно виной тому — износ сцепления, синхронизаторов или недостаток смазочного материала.

Что касается «автоматов» и вариаторов, то здесь тревожными сигналами служат рывки во время разгона, задержки при старте или пробуксовка. Особенно опасно, если вы заметили дергания машины с АКП во время переключения передач. Такое поведение часто свидетельствует о повреждении фрикционных дисков, неполадках в гидравлической системе или снижении давления рабочей жидкости. А если почувствуете запах горелого масла, и коробка вдруг перейдет в аварийный режим, вероятно, засорился радиатор или вышел из строя гидротрансформатор.

Профилактика играет ключевую роль — важно соблюдать интервалы замены жидкости ATF: для автоматических коробок — каждые 60-100 тыс. км, для механических — 80-120 тыс. км. Также рекомендуется избегать резких маневров и перегрузок на непрогретом агрегате, подытожил эксперт.